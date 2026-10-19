San Benito acerca los 200 años de historia de la Policía Local de Valladolid a los vecinos: "Es una exposición para disfrutar"

Desde este lunes, 19 de octubre, y hasta el próximo 9 de diciembre, la sala de exposiciones de San Benito, en la Oficina Municipal de Turismo, acoge la exposición '200 años a tu servicio'. La muestra propone un recorrido por los dos siglos de historia de la Policía Municipal, con trajes y objetos que narran la evolución del cuerpo en todo este tiempo.

El acto de inauguración ha tenido lugar este lunes, con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la superintendente jefe de la Policía Municipal, Julia González, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, el comisario de la muestra, concejales y cargos policiales y militares.

Todos ellos han podido conocer de primera mano esta exposición en la que pueden descubrirse documentos, objetos y materiales a través de los que se narra la evolución de las funciones, medios y organización de los agentes que han formado parte de la Policía Municipal en estos 200 años.

"Me parece una exposición maravillosa porque cuenta, aparte de la historia de la Policía, la de la ciudad", ha destacado Jesús Julio Carnero durante su intervención.

El primer edil ha aprovechado el acto, a su vez, para dar la enhorabuena a la Policía Municipal por todas las iniciativas que ha organizado para conmemorar este aniversario "tan importante y especial". De la misma manera, les ha trasladado su "gratitud" en nombre de todos los vecinos de Valladolid.

Julia González, por su parte, ha calificado este lunes como un "día muy especial" tanto para el cuerpo como para todos los vecinos, ya que la exposición relata los "200 años de historia compartida con todos nuestros ciudadanos".

Los objetos y trajes expuestos relatan desde los orígenes del cuerpo en 1826, hasta las últimas innovaciones en nuestros días. "Nosotros seguimos evolucionando con nuestra ciudad. Es importante ver los uniformes porque representan muchísimo la época que les tocó vivir", ha apuntado.

Uno de los aspectos que ha destacado la superintendente jefe ha sido el año 1972, cuando la Policía Municipal de Valladolid se convirtió en la tercera de España, tras Córdoba y Madrid, en incorporar a la mujer al servicio.

Para González, todos los hitos que aborda esta muestra son "importantes conocerlos para valorar esa evolución". "Tenemos la primera moto que se utilizó, que trae unos recuerdos impresionantes", ha apuntado.

Por último, ha intervenido el comisario encargado de elaborar la exposición, quien ha trasladado que la intención de la muestra era "acercar la Policía a los ciudadanos". "Es una exposición para venir a disfrutar, muy pensada para todos los públicos", ha sostenido.

La exposición

Uno de los ejes de la exposición es la protección y la seguridad ciudadana, pudiéndose conocer contenidos relacionados con la regulación del tráfico, la seguridad y educación vial, y el orden público.

La transformación de los recursos policiales y la incorporación de las nuevas tecnologías, vehículos y formación especializada son otras de las cuestiones que pueden conocerse durante el recorrido.

Armas antiguas, placas, estandartes, un recorrido fotográfico por algunas de las imágenes más icónicas e importantes de estos 200 años, curiosidades e instantes que marcaron el devenir del cuerpo completan una oferta que muestra desde el inicio hasta hoy la evolución de la Policía Municipal de Valladolid.