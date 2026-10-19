Ubicación de las viviendas de Arcas Reales. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Ya es oficial: concedidas más de 100 licencias para nuevas viviendas y alojamientos en varios puntos de Valladolid

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado cinco licencias urbanísticas para la construcción de nuevas viviendas y la transformación de locales en inmuebles residenciales.

El resultado conjunto llega hasta las 101 unidades residenciales, entre viviendas y estudios.

Estos acuerdos incluyen tres actuaciones de obra nueva, que suman 87 viviendas, y dos proyectos de transformación de locales en planta baja que van a permitir incorporar otras 14 unidades al parque residencial de la ciudad.

Las intervenciones combinan nuevas promociones con la adaptación de espacios existentes para destinarlos a uso habitacional.

87 viviendas de nueva construcción en Arcas Reales, Acerola y La Cumbre

Entre las licencias concedidas figura la construcción de 67 viviendas en la parcela 13 del Plan Parcial Arcas Reales, distribuidas en dos bloques independientes de seis plantas sobre rasante, uno con 44 viviendas y otro con 23.

El proyecto contempla además un sótano común destinado a garajes y trasteros, zonas libres y una piscina.

La Junta de Gobierno Local también ha concedido licencia para construir 18 viviendas en la calle Acerola, correspondientes a la primera fase del desarrollo de la manzana 5.2.

El edificio contará con cuatro plantas sobre rasante y una planta ática, además de un sótano con 19 plazas de garaje, 18 trasteros y cuartos de instalaciones. La actuación incluye zonas libres y espacios comunes en planta baja.

La tercera licencia de obra nueva corresponde a dos viviendas unifamiliares pareadas en la parcela 112 del PERI La Cumbre, en la calle Quejigo. Cada vivienda dispondrá de 130,93 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas.

La planta baja contará con salón-comedor con cocina integrada, un dormitorio y un baño, mientras que la planta superior albergará tres dormitorios, dos baños y un cuarto de lavandería. El proyecto contempla también un espacio de garaje semicubierto para un vehículo en cada vivienda.

Transformación de locales para incorporar 14 nuevas unidades residenciales

Los otros dos acuerdos aprobados permitirán transformar locales situados en planta baja para destinarlos a uso residencial, incorporando 11 viviendas y tres estudios.

En la calle Manuel Azaña, número 24, se ha concedido licencia urbanística para modificar un local de 224 metros cuadrados construidos y convertirlo en tres estudios y diez trasteros, todos con acceso desde la vía pública. La actuación implica modificar el número de elementos privativos del complejo inmobiliario.

Por otra parte, se ha autorizado la transformación de un local de 583,95 metros cuadrados construidos, situado en las calles Hernando de Acuña, números 30, 32 y 34, y Ciudad de La Habana, en 11 viviendas con sus correspondientes trasteros anejos. La intervención se llevará a cabo mediante obras de reestructuración y modificará igualmente el número de elementos privativos del inmueble.

En conjunto, las cinco licencias aprobadas permitirán incorporar 101 unidades residenciales, de las cuales 87 corresponden a viviendas de nueva construcción y 14 a la transformación de locales existentes: 11 viviendas y tres estudios.