Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid este lunes, 19 de octubre. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Los empleados municipales de Valladolid tendrán un nuevo reglamento y se mejoran las condiciones de la Policía Local

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado, este lunes 19 de octubre, en la Junta de Gobierno Local, dos acuerdos dirigidos a reconocer el trabajo de sus empleados públicos y favorecer su desarrollo profesional.

También se ha avanzado en la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan, diariamente a los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid, servicios públicos municipales.

El acuerdo más destacado es la aprobación del proyecto de Reglamento del Sistema de Carrera Profesional Horizontal del Ayuntamiento de Valladolid y sus organismos autónomos, que cuenta con el respaldo unánime de la Mesa General de Negociación.

La carrera profesional es un reconocimiento al esfuerzo, la experiencia y el compromiso de los empleados públicos.

Su implantación supone un paso importante en la política de invertir en los recursos humanos del Ayuntamiento de Valladolid, al establecer “un sistema de desarrollo y reconocimiento profesional que permite progresar sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo”.

El nuevo Reglamento configura una carrera estructurada en seis grados, con una progresión vinculada a criterios objetivos como la experiencia profesional, la evaluación del desempeño, la formación, la adquisición de conocimientos y la participación en iniciativas de mejora de la organización.

El sistema se regirá por los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y transparencia, y tendrá carácter voluntario.

Su finalidad es reconocer la trayectoria de los trabajadores municipales, incentivar su formación continua y favorecer la mejora de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, el Reglamento contempla un procedimiento transitorio, único y extraordinario, que tiene en cuenta la experiencia y los méritos profesionales acumulados por el personal que ya viene prestando servicios en el Ayuntamiento en el momento de implantación de este sistema.

El respaldo unánime alcanzado en la Mesa General de Negociación “pone de manifiesto el acuerdo logrado entre la Administración municipal y la representación sindical, para avanzar en una herramienta que reconoce el papel de los empleados públicos en el funcionamiento de la ciudad”, señalan desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Valladolid dota con esta medida a su organización de “un marco propio y estable de desarrollo profesional, que permite reconocer el trabajo realizado, favorecer la cualificación de la plantilla y reforzar el compromiso con la mejora continua de la Administración municipal”.

Avance en la compensación por las restricciones de permisos

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha ratificado la compensación acordada para el personal de la Policía Municipal que, durante 2026, por necesidades organizativas, no ha podido disfrutar de sus vacaciones y permisos.

Todo ello en determinados periodos de especial demanda del servicio, como pueden ser la Semana Santa o las fiestas de la ciudad.

El acuerdo contempla que, por ese motivo, disfrutarán de dos jornadas de libre disposición más, además de las que ya tienen reconocidas en su condición de empleados públicos.

También dispondrán de otras ocho horas adicionales en el saldo de compensación de horas. Estas jornadas no podrán disfrutarse cuando sea necesaria la realización de servicios extraordinarios y podrán utilizarse hasta el 30 de diciembre de 2028.

La medida es fruto del trabajo desarrollado entre la Jefatura de la Policía Municipal y las organizaciones sindicales. Un acuerdo alcanzado en la mesa sectorial de Policía y posteriormente en la Mesa General de Negociación del pasado 6 de octubre.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha señalado que con este avance “se están reconociendo y valorando las especiales condiciones de trabajo de estos funcionarios municipales”.

Asimismo, ha destacado que la negociación en el ámbito de la Policía Municipal “sigue abierta y continúa avanzando, con la voluntad de mantener constante el diálogo con la representación de los trabajadores y abordar sus reivindicaciones pendientes, dentro del marco normativo aplicable y siempre que sea compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, como merecen los ciudadanos”.