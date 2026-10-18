El teatro de luto en Valladolid: fallece el actor Javier Semprún, uno de los fundadores de Teatro Corsario

El actor Javier Semprún (Valladolid, 1952) falleció hoy en su ciudad natal, según confirmaron desde Teatro Corsario, la compañía que fundó en 1982 junto a Fernando Urdiales, Rosa Manzano y Luis Miguel García.

Durante la década de los años 70, Semprún inició su carrera teatral con la Compañía Teloncillo y posteriormente con el Corral de Comedias dirigido por Juan Antonio Quintana.

En 1982, junto con otros actores y actrices, funda la compañía Teatro Corsario (bajo la dirección de Fernando Urdiales hasta el 2006) con la cual trabajó de forma ininterrumpida en la práctica totalidad de su repertorio.

Destacó en montajes como director y, al mismo tiempo, actor, como ‘El cuervo’ (2009) de E. Allan Poe, espectáculo protagonizado y dirigido por el mismo, y en ‘El patio’ (2016) de Spiro Scimone.

En el año 2010, colaboró con el Ballet Contemporáneo de Burgos en el espectáculo ‘Los girasoles rotos’, coreografiado por Sabine Dahrendorf.

Dos años más tarde, participó como actor invitado por la compañía La Zaranda en ‘El régimen del pienso’, con los que recorrió España, Europa y América.

Además de destacar como actor teatral, apareció en la gran pantalla en películas como ‘Celda 211’ y ‘La isla del viento’.

En 2011 recibió el premio al mejor actor de la Unión de Actores de Castilla y León y en 2013 el Premio Giordano Bruno a su trayectoria. En 2018 la obra ‘El Patio’ donde participó como director y actor, se alzó con el Premio Estación Norte en el XIX Festival Internacional de Artes de Calle de Valladolid (TAC).

En 2020 fue distinguido con el Premio de Teatro Provincia de Valladolid por su "larga trayectoria dedicada a las artes escénicas, especialmente en el seno de la Compañía Teatro Corsario". El jurado destacó entonces "su gran vocación y capacidad interpretativa, tanto en el teatro clásico como en el contemporáneo, a la vez que un profundo compromiso con la cultura" vallisoletana.