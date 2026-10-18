Rodaje que se está llevando a cabo este fin de semana del cortometraje protagonizado por el actor vallisoletano Fernando Cayo Cedida

Fernando Cayo se mete en la piel de Felipe II: “Fue la época más gloriosa de un imperio donde no se ponía el sol”

Felipe II fue uno de los monarcas más poderosos de la historia, pero detrás de la dimensión política de su reinado también hubo un hombre de múltiples facetas.

El actor vallisoletano Fernando Cayo se mete en su piel en un cortometraje dirigido por Javier Noriega y promovido por la Diputación de Valladolid para conmemorar el quinto centenario del nacimiento del monarca en el Palacio de Pimentel.

La producción busca acercarse a las distintas caras de un personaje complejo, marcado tanto por su capacidad para gobernar un vasto imperio como por sus profundas convicciones religiosas.

Un retrato que pretende ir más allá de los grandes acontecimientos históricos para detenerse también en su dimensión más personal.

"Felipe II es una figura histórica de la que realmente tampoco se sabe tanto", explica Noriega.

El director considera que fue "una persona polifacética en muchos sentidos", en la que convivieron características aparentemente opuestas.

"Tenía sus partes brillantes y era un hombre del Renacimiento, completamente ilustrado y también muy conservador, creyente y católico", explica.

"Fue un personaje histórico tan apasionante que creo que cualquier película se nos quedaría corta para tratar este tema, así que lo que hemos querido es hacer una pequeña selección de sus distintas caras para mostrarlas y tratar de hacerle justicia a Felipe II y también a su faceta más personal", relata el director.

Un monarca de luces y sombras

Para dar vida al rey, Fernando Cayo ha trabajado "estrechamente" con Noriega en la elaboración del guion. Un proceso que ha llevado al actor a profundizar en la historia y a investigar las numerosas facetas de Felipe II, desde su papel en la organización política hasta el alcance de los territorios bajo su soberanía.

"El concepto de Estado, tal y como nosotros lo conocemos ahora, tiene su origen en la época de Felipe II. Fue un gran monarca en el sentido de que institucionalizó una burocracia importante para generar todo el orden del Estado que luego tuvimos en siglos posteriores", apunta Cayo.

El actor también pone el acento en las contradicciones y dificultades que acompañaron al reinado.

"Se encontró con dificultades, es una época con sus luces y sus sombras, pero es el momento en el que vivimos la época más gloriosa de un imperio donde no se ponía el sol", afirma.

La extensión de aquellos dominios da una idea de la magnitud del personaje al que interpreta. "En ese momento Felipe II era rey de España, de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Portugal, de los Algarves, y además era el soberano de los Países Bajos, Inglaterra e Irlanda en un momento de su reinado, Nápoles y Sicilia, aparte de las Indias", explica.

El proyecto se suma así a las actividades promovidas por la Diputación de Valladolid con motivo del quinto centenario del nacimiento del monarca, vinculado al Palacio de Pimentel.

Para Cayo, la experiencia también ha estado marcada por el trabajo colectivo durante el rodaje, en el que destaca la labor de un equipo "estupendo" y "súper profesional", que le ha dado siempre "muchas facilidades".