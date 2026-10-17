Bomberos de Valladolid en una foto de archivo. El ESPAÑOL

Un vecino y dos policías trasladados al hospital tras un incendio en una vivienda de Valladolid

Tres hombres, un vecino y dos policías, tuvieron que ser trasladados al Hospital Clínico de Valladolid y una mujer de unos 75 años recibió asistencia en el lugar tras un conato de incendio.

Fue registrado a última hora de la noche de este viernes en una vivienda del número 4 de la calle Esteban García Chico, en la zona de San Pablo-San Nicolás.

Entre los afectados se encontraban un vecino del inmueble y dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que también tuvieron que ser evacuados al centro hospitalario tras verse afectados por el humo.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas a las 23.00 horas que alertaban de un incendio en una de las habitaciones del inmueble, sin que los alertantes pudieran precisar qué se estaba quemando.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Valladolid, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

Los bomberos tuvieron que rescatar al inquilino de la vivienda, que se encontraba afectado por la intensa acumulación de humo en el interior del domicilio.

Según los primeros indicios, el humo procedía de una papelera en la que se habría depositado una colilla encendida, lo que originó el conato.

Durante la intervención, los efectivos solicitaron asistencia sanitaria para dos personas por inhalación de humo. El 112 avisó entonces a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos ambulancias de soporte vital básico.

Finalmente, los sanitarios atendieron a cuatro personas. Una mujer de unos 75 años fue asistida en el lugar de los hechos, mientras que tres hombres, de unos 40, 45 y 50 años, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Clínico de Valladolid.