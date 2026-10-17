Una falsa oferta de telefonía para cambiar de compañía acaba con 49.630 euros estafados en Valladolid

Una supuesta oferta de telefonía móvil terminó convirtiéndose en una estafa de casi 50.000 euros para un vecino de Valladolid.

Los delincuentes aprovecharon una llamada comercial para hacerse con sus datos personales y bancarios y desviar 49.630 euros a cuentas de terceros, parte de los cuales se destinaron a la compra de dos relojes de alta gama en Valencia. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió bloquear las operaciones y recuperar todo el dinero.

Los hechos se remontan a finales de mayo de 2025, cuando el afectado recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por comercial de una operadora de telefonía móvil. Bajo el pretexto de ofrecerle unas condiciones ventajosas para cambiar de compañía, el supuesto vendedor consiguió engañarlo y obtener numerosos datos de su identidad y documentación fiscal.

La víctima denunció lo ocurrido el 30 de mayo en la Comisaría Provincial de Valladolid.

A partir de ese momento, los investigadores comprobaron cómo, tras hacerse con la información personal del hombre, los estafadores realizaron seis transferencias bancarias y contrataron tres tarjetas con las que efectuaron distintos cargos.

Entre las operaciones que levantaron las sospechas de los investigadores figuraban dos transferencias destinadas a sendas relojerías del centro de Valencia.

Con ese dinero se adquirieron dos relojes de alta gama valorados en 13.600 y 14.550 euros, respectivamente.

Una mujer acudió a ambos establecimientos para recoger las piezas. Según la investigación policial, presentó copias de la documentación de la víctima y aseguró ser su nuera para hacerse con los relojes.

Las pesquisas permitieron comprobar, además, que esta mujer era titular de una de las cuentas bancarias que habían recibido parte del dinero defraudado.

Los investigadores consideran que su papel iba más allá del habitual de una mula bancaria, es decir, una persona que facilita su cuenta para recibir o mover fondos procedentes de actividades delictivas.

La mujer, vecina de Valencia, también figuraba como investigada por la compra de dos teléfonos móviles de alta gama en un establecimiento de la capital valenciana, supuestamente pagados con dinero procedente de otra estafa denunciada en Pontevedra.

Dos detenidos y un tercer investigado en busca y captura

La investigación desarrollada desde Valladolid permitió identificar a otras dos personas, ambas varones y vecinos de Sagunto y Valencia, como presuntos cooperadores necesarios en el fraude.

Los dos habrían recibido transferencias del dinero de la víctima y utilizado tarjetas bancarias expedidas a nombre del afectado para realizar distintas compras.

Tras trasladar los resultados de las pesquisas a la Comisaría Provincial de Valencia, agentes de la Policía Nacional detuvieron recientemente a la mujer y al hombre vecino de Sagunto como presuntos autores de un delito de estafa.

Ambos prestaron declaración en dependencias policiales y posteriormente quedaron en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos. El tercer varón identificado permanece en paradero desconocido y tiene una requisitoria policial en vigor por estos hechos.

La Policía Nacional da por concluida la investigación y ha remitido las diligencias a la autoridad judicial competente.

La Policía alerta

El caso vuelve a poner el foco en las estafas que utilizan la ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas. Mediante llamadas que aparentan ser legítimas, los delincuentes buscan obtener información personal que después emplean para acceder a cuentas bancarias, realizar transferencias o contratar productos financieros a nombre de otras personas.

La Policía Nacional recuerda que nunca se deben facilitar por teléfono datos de identificación ni información sobre la titularidad bancaria a alguien que se presente como comercial u operador. Ante una oferta inesperada, recomienda verificar siempre la identidad del interlocutor a través de los canales oficiales de la compañía antes de compartir cualquier información.