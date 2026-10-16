VTLP fija este viernes el calendario definitivo de sus primarias de cara a las municipales de 2027

Aunque las miradas se centran en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la atención no se disipa tampoco de los comicios municipales de mayo de 2027. Y, en este contexto, Valladolid Toma la Palabra (VTLP) fijará en la tarde de este viernes, 16 de octubre, el calendario definitivo para iniciar el proceso de primarias y elegir candidato.

La formación, liderada en la actualidad por Rocío Anguita como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Valladolid, ha convocado a las 19:00 horas en el Centro Cívico Rondilla una asamblea abierta en la que, además del calendario definitivo, se avanzará en el programa electoral.

Dicha asamblea está enmarcada en la finalización del proceso de preparación de las primarias abiertas con las que la formación pretende "implicar a la ciudadanía en la elección de su candidatura para las próximas elecciones municipales", una vez finalice el ciclo electoral de los comicios nacionales.

Anguita ha querido animar a la ciudadanía a participar en esta asamblea para sumarse a la "construcción colectiva" del proyecto. "Queremos seguir trabajando para conseguir el Valladolid que soñamos: una ciudad inclusiva, abierta, feminista y sostenible", ha defendido.

En este sentido, ha recalcado que, para ello, se necesita "escuchar a la gente, sumar ideas y abrir nuestro proyecto a todas las personas que quieran contribuir a mejorar la ciudad".

Para VTLP, la participación ciudadana supone una de las "señas de identidad" de la formación, por lo que llaman a preparar las próximas elecciones municipales "desde el trabajo colectivo, tanto en la elección de la candidatura como en la elaboración de propuestas concretas para responder a las necesidades de los barrios y de quienes viven en Valladolid".

"Esta es una asamblea abierta. Invitamos a todas las personas que quieren aportar, colaborar y compartir su visión de la ciudad a que se acerquen y participen. El Valladolid del futuro lo construimos entre todas", ha zanjado Anguita.