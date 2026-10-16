Valladolid suma 162 puestos de trabajo con la ayuda de 353.000 euros a casi 100 nuevas empresas de la ciudad

El Ayuntamiento de Valladolid ha resuelto los dos procedimientos de la convocatoria de Subvenciones para Empresas de Nueva Creación de 2026.

Estas ayudas municipales cuentan con 450.000 euros, un presupuesto que se mantendrá en 2027.

Este año se han ejecutado 353.000 euros destinados a impulsar la creación de casi 100 empresas, que se han constituido en Valladolid en 2025, y se han concedido a todos los solicitantes que han cumplido los requisitos de la convocatoria.

De los 162 nuevos empleos, el 63% es autoempleo, y el 37 % es empleo mediante contratación indefinida a tiempo completo o parcial.

La mayoría de las ayudas, un 62%, oscilan entre 3000 y 7000 euros y, el resto están por debajo de los 3000 euros, por lo que la cuantía media supone 3.755 euros por entidad.

Estas ayudas, que financian el gasto corriente, son compatibles con otras subvenciones para autónomos de la Junta de Castilla y León, enfocadas al gasto en inversión.

Perfil de los beneficiarios

La mayoría de los beneficiarios son autónomos, un 63%, un 32% son sociedades y un 5% son entidades sin personalidad jurídica.

Los principales sectores beneficiados han sido los servicios personales con un 29 %, seguido del comercio 26% y la hostelería, con un 19%.

Este año los beneficiarios son más jóvenes: predominan los menores de 35 años, un 44%, y ha aumentado el colectivo de 35 a 45 años. Hay un 51% de hombres frente a un 49% de mujeres.

La convocatoria de Subvenciones para Empresas de Nueva Creación 2026, que gestiona la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, adscrita a Alcaldía, se dirige a profesionales autónomos y empresas de la ciudad.

Su principal objetivo es ayudar a minimizar los gastos corrientes en la puesta en marcha de la empresa. En este caso se trata de nuevas empresas que se han constituido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El programa busca eliminar barreras para los emprendedores. Además, pone el foco en los colectivos que tengan más dificultades para acceder al mercado de trabajo y que, mediante la creación de su propio empleo, contribuyen al desarrollo de la economía local y mejora del empleo en el municipio de Valladolid.

Novedades de 2026

Este año, por primera vez, se ha introducido una línea con el apoyo a nuevas actividades económicas en sectores estratégicos y de alto valor añadido para la ciudad, para entidades que hayan generado un alta nueva en IAE en la ciudad de Valladolid en alguno de los siguientes sectores considerados estratégicos: automoción, agroalimentario, tecnológico, digital, videojuego y medioambiente.

Estas ayudas han sido convocadas por el Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2005 y se han ido adaptando conforme a las necesidades de los emprendedores, desde una ayuda única durante 10 años a una ayuda porcentual en relación al gasto subvencionable acreditado.

El último cambio más significativo y más reciente ha sido la compatibilidad y complementariedad con otras ayudas públicas al cambiar el tipo de gasto subvencionable a gasto corriente, no cubierto en otras subvenciones.