Recuperan tres obras de arte sacro sustraídas de templos en Valladolid: detenido un hombre que iba en patinete

La Policía Nacional ha recuperado tres de las obras de arte sacro que habían sido sustraídas en distintos templos religiosos de Valladolid durante julio y septiembre.

Todo en el marco de una investigación que permitió, el pasado 17 de septiembre, la detención de un hombre como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio histórico.

Los hechos investigados presentaban un carácter excepcional en la provincia, al tratarse de sustracciones de obras de arte sacro del interior de iglesias, una modalidad delictiva poco habitual en la demarcación policial.

La sucesión de varios robos en un corto espacio de tiempo llevó a los agentes especializados a considerar la posible existencia de una única autoría.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por la desaparición de diferentes piezas de valor histórico y artístico en varios templos de la ciudad.

Entre ellas figuraban una talla de madera policromada representando a un ángel del siglo XIX, sustraída de la iglesia de San Felipe Neri; una talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, datada a finales del siglo XVII y sustraída del interior de la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz; un cuadro sobre lienzo titulado Ecce Homo, copia del pintor Luis de Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, denominada Jesús cae por segunda vez, ambas pertenecientes a la Iglesia de San Pablo.

Las declaraciones de los testigos permitieron obtener una descripción coincidente del presunto autor, lo que facilitó el avance de las pesquisas. Las gestiones practicadas por los agentes especializados en delitos contra el patrimonio histórico culminaron con la identificación del sospechoso y la autorización judicial para llevar a cabo una entrada y registro en su domicilio, situado en el barrio de Arturo Eyries.

Durante el registro, efectuado el 17 de septiembre, los investigadores procedieron a la detención del sospechoso e intervinieron diversos objetos presuntamente utilizados para la comisión de los robos, entre ellos bolsas de transporte empleadas para ocultar y trasladar las piezas sustraídas, así como un patinete eléctrico utilizado para desplazarse entre los distintos lugares donde se cometieron los hechos.

No obstante, en aquella intervención no fue posible localizar ninguna de las obras desaparecidas ni determinar la participación de otras personas en los hechos, por lo que la investigación continuó abierta.

Fruto de las posteriores gestiones realizadas por el grupo especializado, -intensificando los controles y vigilancias policiales en diferentes puntos-, los agentes han logrado recuperar tres de las piezas denunciadas como sustraídas.

En concreto, se ha recuperado la talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, perteneciente a la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz. Asimismo, han sido recuperados el cuadro Ecce Homo, copia del pintor Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, ambas obras sustraídas del interior de la Iglesia de San Pablo.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar la totalidad de las obras sustraídas y esclarecer completamente las circunstancias de los hechos.