El Ayuntamiento de Valladolid pide colaboración al Gobierno para la llegada de Gotion y urge a resolver los accesos a la VA-30

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado, este viernes 16 de octubre, un pleno extraordinario solicitado por el Grupo Municipal Socialista para abordar el proyecto industrial de Gotion.

Pedro Herrero, portavoz del PSOE, registraba el pasado jueves la petición de una sesión que fuera específica y que tuviera el objetivo de disponer de toda la información sobre un proyecto que contempla una inversión de 1.000 millones, y para facilitar su implantación en Valladolid.

Los cuatro acuerdos propuestos por el PSOE han decaído, mientras que finalmente sí que han salido adelante las cuatro enmiendas de adición del Partido Popular. Las seis que llevaba Vox, también han decaído.

El PSOE tiende la mano a Carnero y el acceso a la VA-30

Los socialistas han propuesto, durante el pleno un total de cuatro acuerdos para impulsar la implantación de Gotion en la ciudad.

La primera de ellas, la de que el Ayuntamiento de Valladolid se sume a la solicitud de Gotion Spain Green Energy S.L. para declarar su iniciativa como Proyecto Industrial Prioritario y pedir a la Junta que lo apruebe lo antes posible.

También que el Ayuntamiento contacte de forma inmediata con todos los propietarios de los suelos que Gotion precisa para que pueda hacerse efectiva su compra lo antes posible por parte de la compañía.

Además de que el Consistorio presente un “proyecto de actuación que proponga el sistema de gestión de los suelos que precisa Gotion, incluyendo un proyecto de reparcelación y un proyecto de urbanización, lo antes posible.

Y que se presente, lo antes posible, una solución de acceso directo a la VA-30 que sea técnicamente viable, segura y conforme a la normativa de carreteras para desbloquear la tramitación del expediente de modificación del PGOU.

“No nos vamos a oponer a ninguna enmienda del PP. Vamos a ir a una. Lo más importante y urgente para Valladolid es agilizar la instalación de Gotion. O nos damos prisa o Valladolid puede perder su mayor implantación desde FASA”, ha afirmado Pedro Herrero, portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Valladolid.

El socialista, en la presentación de sus propuestas, ha añadido que Valladolid “aspira a contar con la fabricación integral de baterías para vehículos eléctricos de Europa” y “sería la primera ciudad en conseguirlo”.

“Nos jugamos que Valladolid ejerza un liderazgo estratégico con lo que supone para la ciudad. Si no andamos listos, esta oportunidad histórica se puede ir al garete. Hay años de esfuerzo detrás del proyecto”, ha añadido.

El socialista ha incidido en que el proyecto germinó en el pasado mandato “cuando captamos a Inobat y evolucionó en Gotion con más de 33.000 empleos”.

“Tenemos que rematar la faena, tenemos que estar todos a una. Los vecinos nos han puesto para hacer que Valladolid progrese”, ha añadido.

Herrero ha incidido en que “no hemos venido a discutir” y ha destacado que “el riesgo de que Gotion no se quede en Valladolid, existe”.

“Anteayer se celebró una reunión que resolvió el tema de acceso a la VA-30. Ya se ha llegado a un acuerdo con los técnicos del Ayuntamiento y del Gobierno”, ha añadido Herrero.

Además, ha incidido en que “el proyecto de Gotion es el más importante y urgente” y que “no se puede hacer con ello propaganda electoral”. “Adelante, tiene nuestro apoyo y el problema es Vox”, ha incidido.

“Si hay avances, hay que trasladarlos. No se ha dicho que tenemos encarrilada la solución legal del entronque con la VA-30”, ha finalizado Herrero.

Carnero, Zarandona y acompañamiento a la empresa

“La implantación de Gotion requiere el apoyo de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento y solo falta el Gobierno. El Ayuntamiento y la Junta mantenemos reuniones constantes con la empresa para resolver todas las cuestiones. Estamos acompañando y asesorando a la empresa. Eso está asegurado para su implantación. Vamos de la mano en todas estas cuestiones”, ha explicado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona.

Sobre ese presunto acuerdo de los accesos de la VA-30 ha confirmado que “mantuvieron una reunión y que han acercado posturas” y que el Ayuntamiento “va a conseguir la solución que busca”, ha añadido.

“El Grupo de Trabajo está constituido por la Junta y el Ayuntamiento. El Gobierno no se ha querido incorporar. El proyecto, o se trabaja con todos, o quedará en un mero proyecto. Es fundamental el Gobierno”, ha señalado Jesús Julio Carnero.

El alcalde de Valladolid ha defendido el trabajo de Irene Carvajal, teniente de alcalde de Vox asegurando que “no hay fisura entre los socios en Valladolid” y que “el informe técnico en el tema ambiental está encarrilado”.

“Sobre el informe de Carreteras, se está trabajando en ello gracias a los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid y de la Administración del Estado. En la solución que se aporta, todavía tiene que intervenir la Consejería de Movilidad”, ha añadido Carnero, que ha apostado por “dejar trabajar a los técnicos”.

“Este pleno o aporta nada. Tenemos que aportar y apoyar todos de la manera que a cada uno nos corresponde. Nosotros vamos a seguir trabajando sin fisuras para la consecución del proyecto, de manera tranquila, segura y discreta, sin hacer ruidos”, ha explicado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha señalado que “se nos ha abierto una ventana de oportunidad única que hay que aprovechar”.

“Cuando tengamos que dar cuenta, lo haremos. Cuando el informe de carreteras esté, lo comunicaremos, pero estamos en el proceso de dejar trabajar a los técnicos”, ha finalizado el alcalde.

VOX y VTLP

Por Vox, Irene Carvajal ha sido dura con los socialistas a los que ha acusado de “realizar una pirueta mortal” para “exigir al Ayuntamiento lo que no resuelve Transportes” y ha añadido que “Gotion es un elemento más de la campaña” del PSOE.

“Queremos a Gotion en Valladolid. El PSOE pretende engañar a los vecinos y trasladar la presión para que el Gobierno eluda sus responsabilidades”, ha añadido Carvajal afirmando que es “demostrativo de su inoperancia y maldad”.

Su discurso se resume en que los socialistas pidan a Puente lo mismo que han exigido hoy en el pleno al Ayuntamiento.

Por su parte, Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma La Palabra, ha defendido la llegada de Gotion señalando que “no caben discrepancias políticas” y ha tendido la mano al equipo de Gobierno para que el proyecto llegue a buen puerto.

Votaciones

Las cuatro propuestas planteadas por el PSOE han decaído en la votación, al igual que las seis enmiendas de adición que ha planteado Vox. Sí que han salido adelante las cuatro que ha planteado el PP.

La primera para reiterar la solicitud que el alcalde de Valladolid ha realizado al gobierno de España solicitando la designación de un representante en el grupo de trabajo constituido con la Junta de Castilla y León y la propia empresa, para facilitar, en el ámbito de sus competencias, la implantación de Gotion en nuestra ciudad. Con el voto a favor del PP y VTLP y la abstención de Vox y PSOE.

La segunda, en la que el Ayuntamiento de Valladolid, mantiene la necesidad de facilitar un acceso directo a la VA – 30 tal y como está recogido en el PGOU, y seguirá defendiendo su viabilidad técnica y jurídica. Con el sí del PP y la abstención del resto de los grupos.

La tercera que decía que el Ayuntamiento de Valladolid cooperará en la redacción de los instrumentos de planeamiento necesarios, de acuerdo con la normativa vigente, que favorezca el desarrollo del sector S018-20 Vereda de Palomares, incluyendo su reparcelación y proyecto de urbanización. Con el voto a favor de todos y la abstención de Vox.

La cuarta y última en la que el Ayuntamiento de Valladolid valora positivamente y continuará colaborando con la Junta de Castilla y León para que la iniciativa de Gotion pueda ser declarada proyecto industrial prioritario conforme a lo previsto en el artículo 30 de la 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. Con los votos a favor de todos los grupos salvo de Vox que se ha abstenido.

Resumen

El Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso con la futura implantación de la gigafactoría de Gotion, una iniciativa con potencial para fortalecer el tejido productivo, impulsar la actividad económica y generar oportunidades de empleo vinculadas a la movilidad eléctrica.

El Consistorio considera prioritario acompañar el proyecto con rigor técnico, seguridad jurídica y una interlocución continuada con la empresa.

Según la información trasladada por los servicios municipales, representantes de Gotion y del área de Urbanismo han mantenido numerosas reuniones técnicas sobre la disponibilidad de los terrenos y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento trabaja asimismo en las cuestiones de gestión urbanística asociadas al futuro desarrollo industrial. Estas actuaciones deben seguir los procedimientos administrativos aplicables y respetar tanto la transparencia institucional como la necesaria reserva de las negociaciones privadas en curso.

La Junta de Castilla y León está tramitando, dentro del marco legal correspondiente, la solicitud de Gotion para que su iniciativa sea declarada Proyecto Industrial Prioritario.

El Ayuntamiento considera fundamental mantener una colaboración fluida con la Administración autonómica, respetando sus competencias y los requisitos legales de cada procedimiento.

La conexión viaria constituye una cuestión relevante para el futuro emplazamiento. Tras recibir un informe ministerial desfavorable sobre el enlace directo propuesto, el alcalde solicitó el 21 de septiembre una reunión urgente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Ayuntamiento defiende la necesidad de estudiar conjuntamente las alternativas y alcanzar una solución técnica viable, segura y compatible con la normativa de carreteras. La propuesta municipal, según sostiene el Consistorio, estaba contemplada en la revisión del PGOU aprobada en 2020.

El Ayuntamiento subraya que la dimensión del proyecto requiere la implicación coordinada del Consistorio, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. Cada administración, desde sus competencias, puede contribuir a ofrecer certidumbre a la inversión, resolver los trámites pendientes y facilitar las infraestructuras necesarias.

El objetivo común debe ser crear las condiciones adecuadas para que Gotion pueda materializar su proyecto en Valladolid.

El equipo de Gobierno municipal continuará trabajando con la empresa y con las administraciones competentes para impulsar las actuaciones necesarias. Valladolid quiere consolidarse como un entorno atractivo para nuevas iniciativas industriales, mediante la cooperación institucional, la planificación urbanística y la seguridad jurídica.