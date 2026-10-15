Tordesillas reduce el desempleo hasta las 351 personas, registra una tasa de paro del 7,88% y llega a las 563 empresas

Tordesillas continúa mostrando una evolución favorable en sus principales indicadores económicos, con una reducción sostenida del desempleo y un incremento del número de empresas además de una mejora de la renta bruta media de sus habitantes.

Los últimos datos disponibles reflejan una tendencia positiva que pone de manifiesto la evolución del tejido productivo local y la importancia de continuar impulsando iniciativas que favorezcan el desarrollo económico, la inversión y la creación de oportunidades laborales.

Uno de los indicadores más significativos es la evolución del desempleo. Según los datos correspondientes a septiembre de 2026, Tordesillas registra 351 personas desempleadas, con un porcentaje de paro del 7,88 %, el más bajo de toda la serie mensual facilitada, que comienza en junio de 2021.

La reducción resulta especialmente significativa si se analiza su evolución histórica. En 2013, el municipio contabilizaba 1.173 personas desempleadas, frente a las 351 registradas en septiembre de 2026. Esto supone 822 desempleados menos, lo que representa una disminución del 70,1 %.

La tendencia descendente también se observa en los últimos años. En junio de 2021, Tordesillas contaba con 638 personas desempleadas y un porcentaje de paro del 14,39 %. Cinco años después, en septiembre de 2026, la cifra se ha reducido en 287 personas, un descenso cercano al 45 %, mientras que el porcentaje de paro ha disminuido en 6,51 puntos porcentuales.

Asimismo, en septiembre de 2025 se contabilizaban 354 personas desempleadas, frente a las 351 del mismo mes de 2026, lo que permite mantener la tendencia de estabilidad en niveles reducidos de desempleo.

Estos datos sitúan al municipio en una posición favorable en materia de empleo y reflejan la evolución de una economía local vinculada a sectores como la industria, el comercio, la logística, la hostelería y los servicios.

Alcanza las 563 empresas

La evolución del empleo viene acompañada de un crecimiento de la actividad empresarial. Según los datos disponibles, Tordesillas ha pasado de contar con 553 empresas en 2024 a 563 en 2025, lo que supone diez empresas más y un incremento del 1,81 % en tan solo un año.

Este crecimiento resulta relevante en un contexto en el que los municipios de tamaño medio afrontan importantes desafíos para mantener su actividad económica, favorecer el emprendimiento y generar nuevas oportunidades laborales.

Con estas cifras, Tordesillas se sitúa entre los cinco municipios de la provincia de Valladolid con mayor número de empresas, un indicador que refleja el peso de su actividad económica dentro del territorio provincial.

La ubicación estratégica del municipio, su proximidad a Valladolid y sus conexiones con importantes vías de comunicación constituyen factores que favorecen el desarrollo de actividades industriales, comerciales y logísticas, así como la implantación de nuevos proyectos empresariales.

Desde el Ayuntamiento se considera fundamental continuar trabajando para generar un entorno favorable a la inversión, respaldar a los autónomos y pequeñas y medianas empresas y contribuir a la consolidación de un tejido empresarial diversificado y competitivo.

La renta bruta media crece un 18,5 % en cinco años

Otro de los indicadores que reflejan la evolución económica de Tordesillas es el incremento de la renta bruta media declarada en el IRPF.

Según los datos disponibles, la renta bruta media ha pasado de 22.984 euros en 2019 a 27.234 euros en 2024, lo que representa un aumento de 4.250 euros anuales y un crecimiento del 18,5 % durante este periodo.

Esta evolución muestra un incremento de la renta media declarada por los contribuyentes del municipio, en línea con la tendencia de crecimiento nominal registrada en el conjunto de Castilla y León y España.

No obstante, el análisis de este indicador debe tener en cuenta factores como la inflación y las diferencias entre renta bruta y renta disponible, por lo que el incremento nominal no equivale necesariamente a una mejora de la misma magnitud en el poder adquisitivo.

En cualquier caso, la evolución conjunta de la renta, el empleo y el número de empresas permite observar una transformación positiva de los principales indicadores económicos del municipio durante los últimos años.

Consolidar el empleo y atraer nuevas inversiones

La combinación de estos tres indicadores refleja la evolución de Tordesillas como uno de los municipios con una actividad económica relevante dentro de la provincia de Valladolid.

La reducción del desempleo, el incremento de la actividad empresarial y el crecimiento de la renta bruta media constituyen una base sobre la que continuar trabajando para afrontar los retos económicos y sociales de los próximos años.

Entre las principales prioridades municipales se encuentran el apoyo al tejido empresarial existente, la atracción de nuevas inversiones, el impulso de la actividad industrial y comercial, la formación y mejora de la empleabilidad, así como la generación de oportunidades laborales que contribuyan a favorecer el arraigo de la población, especialmente entre los jóvenes.

Desde el Ayuntamiento de Tordesillas se reafirma el compromiso de continuar colaborando con las administraciones provincial, autonómica y nacional, así como con empresas, autónomos y agentes económicos, para favorecer el desarrollo de iniciativas que permitan consolidar el crecimiento y mejorar las oportunidades de los vecinos.

El objetivo es que la evolución positiva de los indicadores económicos se traduzca en un desarrollo equilibrado y sostenible, con empleo estable, nuevas oportunidades empresariales y una mejora progresiva de la calidad de vida de la ciudadanía.

Tordesillas afronta así los próximos años con el reto de consolidar los avances alcanzados, fortalecer su tejido productivo y continuar generando oportunidades de futuro para el conjunto del municipio.