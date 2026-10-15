La Seminci proyecta 208 películas con 121 estrenos y distingue a Elvira Mínguez con la Espiga de Honor

La Semana Internacional de Cine de Valladolid ofrecerá del 23 al 31 de octubre una programación de 208 películas , 71 cortometrajes y 137 largometrajes, con 121 estrenos: 88 nacionales, 30 mundiales y tres europeos.

Veintidós largometrajes competirán por la Espiga de Oro en una edición que arrancará con My Notes on Mars, de Lili Horvát, se cerrará con Hombre al agua, de Gael García Bernal, y situará como eje vertebrador de su 71 edición al sonido como herramienta narrativa y expresiva fundamental en la creación cinematográfica.

La actriz, directora, guionista y escritora vallisoletana Elvira Mínguez recibirá una de las Espigas de Honor del festival, que dará también un protagonismo especial a la música y al recuerdo de José Luis Cienfuegos, director de Seminci entre 2023 y 2025.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; y los codirectores de Seminci, Mariona Viader y Javier H. Estrada, han presentado hoy en el Ayuntamiento la nueva edición del festival, en un acto que ha reunido también a representantes institucionales, patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación.

Elvira Mínguez, Espiga de Honor

La 71 Seminci concederá la Espiga de Honor a Elvira Mínguez (Valladolid, 1965), una de las intérpretes más reconocidas del cine español, cuya trayectoria abarca más de tres décadas de trabajo con cineastas nacionales e internacionales y que ha desarrollado también una importante carrera como escritora y directora.

Mínguez debutó en el cine con Días contados, de Imanol Uribe, papel por el que obtuvo su primera nominación al Goya como actriz revelación y el Premio Ondas junto a Candela Peña y Ruth Gabriel.

Desde entonces ha trabajado con directores como John Malkovich, Steven Soderbergh, Paul McGuigan, Antonio Chavarrías y Asghar Farhadi. Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el Goya a la mejor actriz de reparto por Tapas, dos Biznagas de Plata del Festival de Málaga y el Globo de Cristal a la mejor actriz del Festival de Karlovy Vary.

Su trayectoria más reciente incluye el Premio de la Unión de Actores por su interpretación en La cena, de Manuel Gómez Pereira, y nuevas nominaciones a los premios Goya y Feroz. En paralelo a su trabajo como intérprete, Mínguez ha cultivado la escritura desde 2006. Su relato Hace tiempo pasó un forastero fue adaptado al cine y premiado en Seminci.

En 2023 publicó la novela La sombra de la tierra, cuya adaptación televisiva escribió y dirigió para Atresplayer, en su debut como directora. Su segunda novela, La educación del monstruo, obtuvo el XXX Premio Primavera de Novela.

La Espiga de Honor a Elvira Mínguez se suma a los reconocimientos ya anunciados para esta edición, entre ellos el que recibirá la cineasta chilena Valeria Sarmiento, que presentará fuera de concurso en la Sección Oficial Detrás de la lluvia, película con la que ha anunciado el final de su carrera, y el sonidista norteamericano Willie D. Burton, mezclador de sonido de producción de La Odisea, ocho veces nominado al Oscar y ganador de dos estatuillas por Bird y Dreamgirls.

La Espiga de Honor Académica distinguirá al Máster en Documental de Creación de la UPF-Barcelona School of Management, un modelo de formación que ha vinculado durante casi tres décadas el aprendizaje y la creación cinematográfica y que ha impulsado 42 largometrajes documentales.

Seminci Noche

La música y las noches compartidas después de las proyecciones fueron una seña de identidad de los festivales dirigidos por José Luis Cienfuegos, desde Gijón y Sevilla hasta Valladolid. Este año, Seminci Noche ocupará un lugar especial en el homenaje colectivo que la 71 edición dedicará a su figura.

Para ello, quienes compartieron con él la programación musical de aquellos festivales se han reunido con el equipo de Seminci bajo el nombre de Northern Sur, con el propósito de continuar ese espíritu de encuentro y celebración a lo largo de ocho noches.

Del 24 al 31 de octubre, Bizarro y El Desierto Rojo acogerán las sesiones de Seminci Noche, al que se unirá el bar Berlín el sábado 24 de octubre. La programación se organiza con la colaboración de Cervezas 1906 y Coca-Cola.

El sábado 24, el colectivo Northern Sur inaugurará la programación con Bizarro Djs, Monkey Week Djs, Maribel & Sebastian y Ramón Isidoro, que pondrán música a los tres espacios.

El domingo 25, Mucho más que amigos reunirá a personas muy cercanas a Cienfuegos: el dibujante Paco Alcázar, autor del cartel de Seminci Noche, y el cineasta Paco Campano, responsable de los spots virales del Festival de Sevilla, pincharán en El Desierto Rojo, mientras que DJ Herminio Afonso lo hará en Bizarro.

El lunes 26, Cuando un staff se convierte en dream team reunirá en El Desierto Rojo a Basoa, dúo sevillano formado por Chica Unicornio y Love Invader, y a Lykkelau, finalista del Palausa Sonora 2025. En Bizarro estará Melo Soho, DJ residente del bar Soho de Gijón.

El martes 27, No solo de cine vive el hombre llevará a El Desierto Rojo a los cineastas Chema García Ibarra y Pablo Maqueda, que presenta Caro Nanni en Tiempo de Historia. En Bizarro pinchará Jugl4ria, proyecto musical del director Enrique García-Vázquez.

El miércoles 28, ¡Bailad, bailad, malditos! estará dedicado al soul, con Marta Verano Fatal y Negroni DJ en El Desierto Rojo e Íñigo Munster, fundador de Munster Records y Vampisoul, en Bizarro.

El jueves 29, El futuro es hoy reunirá a Patata On Stereo y Solo Santiago en El Desierto Rojo, mientras que El Nido Jarana estará en Bizarro. El viernes 30, Músicos a los platos contará con Miqui Puig y Señora X en El Desierto Rojo y con El Meister —Javier Vielba, autor de la sintonía de Seminci— en Bizarro.

El sábado 31, 3, 2, 1… ¡Boom! cerrará Seminci Noche con Jorge Explosión en El Desierto Rojo e Igor Paskual, guitarrista de Loquillo, en Bizarro.

El homenaje a José Luis Cienfuegos estará presente también en las salas de cine durante los nueve días del festival. Antes de las proyecciones, el público escuchará una selección de 71 canciones preparada por Maribel & Sebastian, vinculadas a películas y cineastas que Cienfuegos descubrió, apoyó o contribuyó a dar a conocer. Una manera de recordar su trayectoria a través de la música y del cine que compartió con el público a lo largo de los años.

Los jurados de la 71 Seminci

La Sección Oficial contará con un jurado internacional integrado por cinco reconocidos profesionales de distintos ámbitos de la industria cinematográfica. La productora italiana Francesca Andreoli, vinculada a películas de Alice Rohrwacher y Maura Delpero.

El compositor francés Grégoire Hetzel, autor de más de un centenar de bandas sonoras, colaborador habitual de cineastas como Arnaud Desplechin (Un conte de Noël), Mathieu Amalric (La Chambre bleue) y Catherine Corsini (La Belle Saison) y compositor también de la partitura de Incendies, de Denis Villeneuve; el programador y escritor Dennis Lim, director artístico del Festival de Cine de Nueva York; la cineasta y productora española Elena Manrique, directora de Fin de fiesta, premio Pilar Miró en la 69 Seminci, y el realizador uruguayo-español Federico Veiroj, ganador del Gran Premio Tiempo de Historia en la pasada edición con Cara a cara, decidirán el palmarés de la competición principal.

El jurado de Punto de Encuentro estará formado por el cineasta español Gabriel Azorín, director de Anoche conquisté Tebas, premio FUNDOS de la 70 Seminci; el programador mexicano Maximiliano Cruz, actual director artístico de FICUNAM; y la cineasta portuguesa Leonor Noivo, cofundadora de Terratreme Films y autora de Bulakna, ganadora del Gran Premio Alquimias de la pasada edición.

En Tiempo de Historia, el cineasta, docente e investigador español Alejandro Alvarado Jódar; la programadora portuguesa Cíntia Gil y el director rumano Vlad Petri valorarán las películas de la sección. Alvarado codirigió junto a Concha Barquero Caja de resistencia, reconocida en Seminci con el Premio DOC. España de la 69 edición, mientras que Petri obtuvo el primer premio de Tiempo de Historia con Between Revolutions.

Las propuestas de Alquimias serán juzgadas por la directora y artista Anna Cornudella Castro, cuyo primer largometraje, The Human Hibernation, pasó por la Berlinale y Seminci; Cyril Neyrat, crítico cinematográfico y director artístico de FIDMarseille; y Aura Satz, artista afincada en Londres que trabaja con cine, sonido, performance y escultura.

El jurado de cortometrajes reúne a la programadora polaca Aleksandra Ławska, vinculada al festival Short Waves; la cineasta iraní-holandesa Sara Rajaei, cuyo corto City of Poets logró el Premio EFA al mejor cortometaje europeo; y Jorge Rivero, director del Festival de Aguilar de Campoo, con una larga trayectoria en la programación y promoción del cortometraje.

El Premio FIPRESCI, que concede la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, recaerá en la película elegida por las periodistas y críticas Laura Blanco y Bettina Hirsch, y la crítica, programadora, productora y editora de guiones egipcia Rasha Hosny, programadora del Festival de El Cairo y colaboradora de Tribeca.

La Espiga Verde, dedicada al cine comprometido con la sostenibilidad, tendrá como jurado al investigador Íñigo Capellán Pérez, miembro de Ecologistas en Acción; Sara Delgado Domínguez, ambientóloga y fisioterapeuta que desarrolla proyectos de economía circular y conservación del medio natural; y Aketza Sánchez, fundador de Goazenup, asociación que promueve terapias en el mar y la concienciación medioambiental.

La Espiga Arcoíris, que reconoce las películas con contenido LGTBIQA+, será decidida por Sofía Corral Alonso, sonidista y cineasta; Aritz Dendategi, miembro de la comisión del Premio Sebastiane; y Daniel Hernández Hompanera, realizador y colaborador de la muestra Cinhomo.

El Premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección española contará con el periodista cultural Lucas Barquero, el crítico Fernando Bernal y la periodista especializada en cine y series María Juesas.

El Jurado Joven estará integrado por nueve participantes, distribuidos entre la Sección Oficial, Punto de Encuentro y Cortometrajes: María Cabo, Pablo Castillo y Rodrigo Minguela; Alejandro de Miguel, Samuel Díaz y Lucía Rey; y Laura Cardeli, Judith Castañeda y Pablo Simón, respectivamente.

Un clásico del cine polaco con música en directo

Con motivo del centenario del nacimiento de Andrzej Wajda, una de las figuras esenciales del cine polaco y de su renovación cinematográfica, Seminci proyectará el 28 de octubre en Cines Broadway la versión restaurada de Los brujos inocentes (1960), con música en directo.

La banda sonora de Krzysztof Komeda cobrará nueva vida con la interpretación del Quinteto Albert Karch, banda de la joven escena jazzística polaca integrado por el batería y arreglista Albert Karch, el saxofonista alto Miłosz Pieczonka, el trompetista Ignacy Wendt, el pianista Stanisław Pańta y el contrabajista Piotr Domagalski, que ofrecerá una nueva lectura de una partitura fundamental para el ritmo y la atmósfera del filme.

Ganador de la Espiga de Oro en la 21ª edición del festival por La tierra de la gran promesa, Wajda retrata en Los brujos inocentes a la juventud urbana de la posguerra a través del encuentro entre un hombre y una mujer, cuyo juego de cinismo y coquetería deja aflorar cuestiones como el amor, la moral y la libertad.

Esta propuesta, que acerca al público un clásico del cine polaco desde una experiencia sonora en vivo, está organizada con el Instituto Polaco de Cultura en Madrid y Documentary and Feature Film Studio, con el apoyo del ministerio de Cultura polaco, y la colaboración de Adam Mickiewicz Institute y Polska Fundacja Narodowa.

Entradas a la venta desde el viernes 16 de octubre

La venta de entradas individuales y del Pase 10 (35 euros, válido para todas las sesiones excepto las del Teatro Calderón) comenzará online y en taquilla el viernes 16 de octubre, a las 11.00 horas. El pase permite disponer de diez entradas, individuales para diez sesiones o dobles para cinco, que podrán validarse online o presencialmente.

La venta presencial se realizará en Espacio Seminci los días 16 y 17 de octubre, de 11.00 a 20.00 horas; en el Teatro Calderón, del 18 al 22, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y en las taquillas del Teatro Calderón y Cines Broadway durante el festival, del 23 al 31, en sus respectivos horarios. Como excepciones, la taquilla del Calderón abrirá los días 23 y 31 de octubre, coincidiendo con la inauguración y la clausura, de 8.30 a 16.00 horas, y la de Cines Broadway comenzará la venta el día 23 a las 16.00 horas. La venta online permanecerá activa hasta el final del festival.