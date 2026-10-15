Conrado Íscar, en el centro de la imagen, durante la clausura de los actos del Día Internacional de la Mujer Rural. Diputación de Valladolid

Conrado Íscar aplaude las "decisiones valientes" de las mujeres rurales que plantan cara a la despoblación

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha sido el encargado de clausurar los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que han tenido lugar en la mañana de este jueves en el Teatro San Pedro de Olmedo.

Íscar ha incidido durante su intervención en que este día "tiene como objetivo visibilizar el papel de todas las mujeres en nuestra sociedad y muy especialmente en el mundo rural".

En este sentido, ha destacado que "hablar de la mujer rural es hablar de rostros concretos y de decisiones valientes que se toman cada mañana en nuestros pueblos".

Para el presidente, "si nuestros pueblos siguen teniendo vida, si hay actividad, si hay futuro, no es por inercia", sino que es porque "las mujeres de esta provincia habéis decidido plantar cara a la despoblación con iniciativa y trabajo".

Esta afirmación, a su juicio, es constatable "cada vez una emprendedora decide arriesgar y montar un negocio innovador en un municipio pequeño, apostando por la economía circular o abriendo brecha en sectores donde antes ni se las esperaba".

Según ha expuesto, las mujeres rurales no han pedido ventajas durante muchos años y "lo único que necesitáis son herramientas y oportunidades para continuar siendo el verdadero motor económico y social de nuestros municipios".

De la misma manera, ha puesto el foco en que la institución provincial "está a vuestro servicio" y se ha referido a algunos objetivos como "facilitar la conciliación real, apoyar el empleo en el territorio, respaldar la formación y garantizar que vivir en un pueblo pequeño no signifique renunciar a nada".

Para concluir, ha agradecido "a todas las que estáis aquí hoy, a las que madrugáis para levantar una explotación, un comercio, una familia o un proyecto de vida en nuestros pueblos, representáis el presente más sólido que tiene esta provincia".

Consejo Provincial de la Mujer

La jornada ha comenzado con el pleno ordinario del Consejo Provincial de la Mujer, que ha estado presidido por el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo.

La sesión ha aprobado la incorporación al Consejo de dos nuevas asociaciones como la de Mujeres Rurales 'La Rosaria', de Velascálvaro, y la Asociación Cultural 'Nuestra Señora de la Asunción', de Castrejón de Trabancos.

También se ha dado cuenta de las actuaciones más relevantes que se han desarrollado en 2026 dentro del VII Plan de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género.

Respecto a las ayudas, está la convocatoria dirigida a formación y conciliación de la vida familiar, personal y laboral, las subvenciones a entidades locales menores y ayuntamientos para actuaciones en esta materia o las ayudas para la obtención del permiso de conducir por parte de mujeres de municipios de menos de 20.000 vecinos, entre otras.

Asimismo, se ha informado a las asistentes de la VIII Beca de Investigación en materia de igualdad de oportunidades, dotada con 8.000 euros, que ha recibido siete proyectos sobre el tema 'Estudio diagnóstico sobre igualdad y violencia de género en la población joven de la provincia de Valladolid'.

El premio se entregará dentro de los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre de 2026, y los resultados de la beca se presentarán en los actos del Día Internacional de la Mujer Rural de 2027.

En el ámbito formativo, 19 asociaciones del Consejo Provincial de la Mujer han realizado este año el taller 'Ni fuertes, ni perfectas: Presentes'. El programa 'Educación para la Igualdad' ha llevado a cabo 362 talleres con 2.865 alumnos y alumnas durante el curso 2025/2026, y para el curso 2026-2027 se habían solicitado ya 178 talleres a fecha de 2 de octubre.

Se ha informado, a su vez, de que la obra de teatro 'Belcebú' contra el acoso escolar ha llegado hasta 217 alumnos y alumnas de 10 centros educativos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

El proyecto 'InGenias', de la UVa, ha realizado, por su parte, seis actividades en tres centros educativos con 301 estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria y 1º de Bachillerato.

También se ha impartido el módulo de Igualdad de Oportunidades en los talleres del programa mixto de formación y empleo de Tordesillas y Aldeamayor de San Martín.

La Red de Municipios de Igualdad ‘Hombres por la Igualdad’ cuenta con 56 municipios y ha incorporado este año a Bolaños de Campos. Su acto institucional se celebrará el 21 de octubre en Nava del Rey.

Finalmente, se ha presentado la formación destinada al Consejo Provincial de la Mujer para 2027.

'Creando Juntas'

A continuación, las asistentes han participado en el taller 'Creando juntas', dirigido por Virginia Bermejo, actriz y promotora del proyecto 'Telarera: Técnicas teatrales aplicadas a la vida', y desarrollado dentro del VII Plan de Igualdad de Oportunidades.

Concebido como colofón del trabajo realizado por las asociaciones durante este año en el taller 'Ni fuertes, ni perfectas: Presentes', 'Creando juntas' ha pretendido que las mujeres de diferentes pueblos se conozcan y sean parte activa de la jornada, y no meras asistentes.

Durante dos horas, y a través del cuerpo, el movimiento y las dinámicas de expresión propias de las técnicas teatrales, las participantes han trabajado juntas bajo el lema 'Somos la Voz'.

Tras compartir juegos de escucha y de conocimiento mutuo con mujeres de otros municipios, han formado grupos con una representante de cada municipio para realizar una creación colectiva sencilla que han presentado sobre el escenario.

La sesión se ha cerrado con una propuesta de continuidad entre las asociaciones a lo largo del año, con ideas como hermanamientos, actividades conjuntas o intercambio cultural.