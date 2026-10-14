Samuel en el Bar La Terraza de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Samuel (34), dueño de un bar de barrio que pone tapa gratis con la consumición: “Es un negocio rentable, pero muy sacrificado"

“Damos siempre tapa gratuita con cualquier consumición, de la vitrina o de guiso caliente. Suelo hacer dos paellas y dos fideuás de marisco los fines de semana. Con cada consumición se pide lo que se quiera, de forma gratuita, y a disfrutar”, asegura Samuel Aranda en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Él es el dueño del Bar La Terraza que se ubica en la calle Pelícano del barrio vallisoletano de Pajarillos. Se puso al frente del negocio hostelero y el 19 de septiembre de 2025 reabrió sus puertas tras una amplia reforma de un lugar con mucha historia.

“Es una filosofía que tenemos muy presente y que, lamentablemente, otros bares han olvidado. Que es dar siempre una tapa gratuita con cualquier consumición”, asegura el hostelero vallisoletano.

Desde una tapa de paella, fideuá, gildas, alitas de pollo, ensaladilla rusa, torrezno de Soria… todo entra cuando pides, por ejemplo, una cerveza.

“Es un negocio rentable, pero muy sacrificado”, afirma nuestro entrevistado con el que hablamos de su historia y de la de su bar.

Su vida y el Bar La Terraza

“Me defino como un emprendedor de 34 años que lleva en el mundo de la hostelería desde el 2025. También trabajo en la empresa familiar Auto Recambios Aranda desde el año 2011”, asegura, en declaraciones a este periódico, Samuel Aranda.

Nuestro entrevistado es técnico superior en automoción y nació en el barrio de Huerta del Rey de Valladolid. Es un trabajador nato e intenta sacar adelante, cada día y con esfuerzo, sus dos trabajos.

“Mi comienzo en el mundo de la hostelería se produce en junio de 2025 cuando decido seguir dando vida al Bar La Terraza de la calle Pelícano en el barrio de Pajarillos de Valladolid para comenzar con una reforma integral de más de tres meses”, señala nuestro protagonista.

Sería el 19 de septiembre de 2025 cuando se realizó la apertura del local “ya con todos los permisos en vigor”, señala Samuel.

Su bar

“Tras muchos años conociendo el barrio de Pajarillos, observamos que faltaba un local amplio que pudiera ser el punto de encuentro para distintas generaciones y diferentes momentos del día”, afirma.

Desde “el café de primera hora” hasta “el vermú de fin de semana” pasando por “una cerveza con amigos o una tarde de fútbol” acompañando las consumiciones con “tapas caseras de gran calidad y abundantes”.

“Nos pusimos manos a la obra para crear algo especial y único en Valladolid formando un equipo que pudiera reunir estos objetivos. El Bar La Terraza tiene una actividad de más de 40 años. Tras la reforma de más de tres meses ya hemos cumplido un año y estamos muy contentos”, añade.

El pasado 19 de septiembre fue cuando celebraron ese primer año de reapertura con una gran fiesta en la que participaron muchos, ya, fieles clientes.

Se ubica en la calle Pelícano 8, en el barrio de Pajarillos de Valladolid. Cuenta con una superficie de 150 metros con pantallas gigantes para disfrutar del buen fútbol y con una plantilla de siete trabajadores para “poder trabajar de martes a domingo con los descansos establecidos por ley”, señala el dueño.

Su oferta y las tapas gratis con la consumición

“Damos desayunos, tapas del día y raciones desde las 7 de la mañana hasta el cierre a las 23 horas, si el fútbol nos lo permite. Nuestra especialidad son las paellas y las fideuás de marisco, que hacemos sábados y domingos, y que damos como tapas gratuitas con cualquier consumición esos dos días”, afirma Samuel.

Paella de marisco del Bar La Terraza en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro entrevistado añade que “todos los días hacemos en la cocina un guiso caliente casero” entre los que están las alubias con morcilla, los callos con chorizo, los garbanzos con callos, los champiñones al ajillo o las sopas de ajo.

“Variamos, cada día, la tapa principal del vermú para que la experiencia del cliente sea gratificante. También ofrecemos tapas de vitrina como gildas, torrezno de Soria, ensaladilla rusa, alitas de pollo, rabas, pulpo, langostinos o cangrejo. Tenemos una amplia variedad que vamos rotando para no ser repetitivos”, añade el dueño del Bar La Terraza.

El hostelero afirma que “es una filosofía que tenemos muy presente” y que “lamentablemente otros bares han olvidado” que es “dar siempre una tapa gratuita con cualquier consumición”.

Imagen de los pinchos del Bar La Terraza en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Es un negocio rentable, pero muy sacrificado. Hay un gran trabajo detrás por parte de nuestro personal desde las 6:30 de la mañana para ofrecer un servicio de calidad hasta las 23:00 horas, en diferentes turnos. Podemos confirmar que pagamos todos los gastos económicos”, apunta Samuel.

Allí, además de “la tapa gratis” cuentan con cerveza El Águila a “1,80 euros”. Con ella “se puede disfrutar a coste cero de cualquier guiso caliente o pincho en cualquier momento del día”. El café cuesta “1,40 euros y va con una magdalena de chocolate, galleta o churro de regalo”, explica el dueño del Bar La Terraza.

Ingresos, gastos y vivir del negocio

“En la actualidad, la empresa está amortizando la inversión del año 2025, en cuanto a las reformas y mejoras realizadas que llevamos a cabo de junio a septiembre de ese año, se refiere. Mantener la empresa con siete salarios lleva un amplio montante en gastos. Luego está la luz, que no para de subir… es mejor no pensar lo que tenemos que trabajar para que nos salgan las cuentas mes a mes”, indica.

Con todo el esfuerzo, en la actualidad “esas siete familias pueden vivir del Bar La Terraza y las cuentas salen favorables cada mes”, señala Samuel, que se muestra orgulloso por ello.

“Nos gustaría seguir organizando muchas más fiestas de aniversario con cortadores profesionales de jamón. Con las mejores tapas y el mejor ambiente en el barrio de Pajarillos”, añade el vallisoletano mirando al futuro.

El objetivo que se marca pasa por “seguir siendo el bar de vermús de referencia del barrio de Pajarillos, con precios asequibles y la misma esencia”. También con “presencia en redes sociales como Instagram”.

“Como algo nuevo, en el corto y medio plazo, tenemos previsto realizar monólogos y eventos especiales en nuestras instalaciones”, finaliza Samuel.