Juan José y Luis Miguel, las vidas rotas de un profesor de instituto y de un vecino "muy querido" por el cruel destino en la A-62

Las duras consecuencias del fatídico accidente de la A-62 el pasado viernes, 9 de octubre, en Tordesillas (Valladolid), se ven reflejadas en las dos víctimas que se llevaron la peor parte de este suceso, Juan José de la Fuente Ruiz y Luis Miguel Llorente López.

Ambos son las víctimas mortales de un accidente que ha conmocionado no solo a la provincia, sino que ha extendido el dolor a otros territorios. Juan José era profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alfonso IX de Zamora, mientras que Luis Miguel era una persona "muy querida" en Medina del Campo (Valladolid).

En el accidente, que se produjo a las 11:27 horas del citado día en el kilómetro 143 de la A-62, se vieron implicados cuatro camiones y tres turismos. Según las primeras hipótesis de los investigadores, el conductor del vehículo articulado que originó el siniestro sufrió una distracción y no vio las retenciones que había fruto de unas obras unos metros más adelante.

La primera colisión del camión contra uno de los turismos, donde viajaba una familia con menores a bordo, acabó desencadenando una sucesión de choques múltiples en la que se vieron implicados tanto el taxi en el que viajaba Juan José como el coche en el que iba Luis Miguel y otros tres camiones que permanecían detenidos en la calzada a la cabeza de esta fatídica cola de vehículos afectados.

El conductor del vehículo articulado que propició el incidente ha sido detenido por un presunto homicidio imprudente, pues las hipótesis que manejan los investigadores son que este habría sufrido una distracción al volante que le provocó no ver lo que estaba sucediendo en la carretera.

Luis Miguel viajaba solo

Luis Miguel conducía uno de los turismos implicados. En su caso, iba solo y ha estado tres días luchando por su vida en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde fue trasladado en estado crítico y finalmente ha fallecido este pasado lunes, 12 de octubre.

En Medina del Campo, localidad donde estaba "muy integrado" tanto él como su familia, por ser de allí "de toda la vida", aún están digiriendo su pérdida, según reconocen fuentes municipales consultadas por este periódico.

Era miembro de una familia que, a su vez, era muy conocida en el municipio, pues su padre regentó durante "mucho tiempo" el bar El Centro, uno de los establecimientos hosteleros que tanto recuerdan los vecinos, mientras que su madre era afiliada del PSOE.

Un guardia civil inspecciona el lugar del accidente en la A-62. Miriam Chacón Ical

Cuando conocieron que Luis Miguel se había visto involucrado en el accidente, la noticia se recibió "mal" en Medina del Campo, pero "peor" ha sido la comunicación de su muerte este pasado lunes.

"Ya sabíamos que estaba muy grave, en estado crítico, pero siempre que se confirma el fin la sensación es mala y la gente está triste", apuntan las fuentes consultadas.

Luis Miguel, que estaba casado y no tenía hijos, será despedido este mismo miércoles, 14 de octubre, a partir de las 12:00 horas en la Iglesia de San Antolín, en su localidad natal. Finalmente, su cuerpo será conducido hasta el cementerio municipal La Mota.

Juan José era el pasajero del taxi

El mismo viernes, 9 de octubre, Juan José de la Fuente Ruiz se convirtió en la primera víctima mortal de este fatídico accidente en la A-62, entre Villamarciel y Tordesillas, que ha tocado de lleno y conmocionado a varias localidades, por la envergadura del suceso.

Nacido en La Rioja, actualmente estaba afincado en Zamora, donde impartía clase en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Alfonso IX.

Precisamente, el centro educativo mostró su pesar por la pérdida del profesor. Lo hizo al día siguiente del accidente, el sábado 10 de octubre, al compartir la esquela de su compañero.

Efectivos de emergencia en el accidente en la A-62. Miriam Chacón Ical

A través de una publicación en redes sociales, el IES Alfonso IX aseguró que Juan José "deja una huella imborrable en nuestra comunidad educativa". Precisamente, este mismo post ha servido para que muchos de los padres y madres de los menores que el profesor tuvo a su cargo, tengan un mensaje de despedida para él.

"Era más que un profesor para los alumnos", traslada una de estas usuarias. Otros destacan a Juan José como una "persona verdaderamente vocacional, comprometida con su trabajo, con sus alumnos y con el buen funcionamiento del instituto".

Hay quien lamenta que su pérdida "deja un vacío irreparable" y le califican como alguien "magnífico en lo personal y lo profesional". "Te voy a echar mucho de menos, porque, aparte de ser un excelente docente, eras un 10 como persona", apunta uno de sus compañeros en el instituto.

Juan José era doctor en Historia por la Universidad de Salamanca (USAL) y recibió en su momento el Premio Nacional de Fin de Carrera, además de la beca de Formación del Profesorado Universitario que da el Ministerio de Educación.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha realizado estancias tanto en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid como en el Institute for European, Russian and Eurasian Studies de la George Washington University.

Fruto del accidente también resultaron heridas al menos otras siete personas en la A-62. Miriam Chacón Ical

También fue el encargado de organizar un congreso en la USAL sobre Salamanca y la Fundación Piadosa Rodríguez Fabrés durante el primer tercio del siglo XX. Su especialidad era la historia social y política contemporánea, y fue autor de varios ensayos.

Precisamente, dedicó su labor investigadora a dos campos muy concretos. Uno de ellos lo centró en los orígenes del socialismo en Europa, mientras que el otro estuvo focalizado en la fundación benéfico-educativa salmantina.

Entre los ensayos que publicó destaca Una ciudad dentro de la ciudad de Salamanca. Los orígenes de la Fundación Rodríguez Fabrés (1904-1918), editado en 2014 por la Diputación de la provincia charra.

También sacó, recientemente, en 2024, Orígenes del socialismo, 1800-1848, y, antes, en 2017, hizo lo propio con La 'invención' del socialismo, que aborda el radicalismo y la renovación del PSOE durante la dictadura y la transición a la democracia.