Muere un vecino de Medina del Campo, de 45 años, que resultó herido muy grave tras el fatídico accidente múltiple de la A-62

El fatídico accidente del pasado viernes, 9 de octubre, en la A-62, entre Tordesillas y Villamarciel (Valladolid), se ha cobrado su segunda víctima. Uno de los heridos, que fue trasladado en estado crítico, ha acabado finalmente falleciendo en la tarde de este lunes, 12 de octubre.

El hombre, de 45 años, era vecino de Medina del Campo (Valladolid) y viajaba solo en uno de los turismos accidentados. Tras el siniestro tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el Complejo Asistencial Universitario, donde permanecía ingresado desde entonces.

La gravedad de las heridas que sufrió terminó provocando su muerte tres días después del accidente, según las fuentes oficiales consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Es la segunda víctima mortal de este accidente, después de que en el mismo lugar de los hechos falleciese un maestro zamorano de 57 años que viajaba en un taxi.

En el siniestro se vieron implicados hasta siete vehículos, un primer camión que embistió a uno de los turismos, que desencadenó la colisión múltiple con otros dos coches y otros tres vehículos articulados.

Los hechos

Los hechos ocurrieron sobre las 11:27 horas en el kilómetro 143 de la A-62, a la altura de Tordesillas, en sentido Salamanca.

En este punto se produjo una retención por obras en la carretera y uno de los camiones alcanzó el turismo en el que viajaba una familia, con dos menores a bordo, que a su vez terminó colisionando con el taxi, donde falleció el profesor.

El padre de familia de este turismo, también vecino de Medina del Campo, según las fuentes consultadas, permanece ingresado en estado grave.

El taxi colisionó después contra el turismo en el que viajaba el hombre que ha fallecido este pasado lunes y finalmente este último coche chocó contra otro de los camiones que después chocó contra otro y, de nuevo, este contra el último de los vehículos articulados.

Además del maestro zamorano fallecido, otras ocho personas resultaron heridas, entre ellas la segunda víctima mortal y dos menores de unos 10 y 15 años.