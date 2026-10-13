Dos compañeros de trabajo acaban detenidos en Valladolid tras discutir y agredirse con una navaja y un palo

Dos compañeros de trabajo han terminado detenidos este martes, 13 de octubre, en Valladolid después de discutir y agredirse entre ellos con un palo y un arma blanca.

Los hechos han tenido lugar sobre las 08:54 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para los dos hombres.

El alertante ha señalado que los hechos han ocurrido a la altura del número 44 de la calle Tirso de Molina, en el barrio de la Rondilla, y que ambos varones estaban armados, uno de ellos con un palo y el otro con una navaja.

Uno de ellos presentaba un golpe en la cabeza, mientras que el otro había resultado herido en el costado por arma blanca.

Según fuentes de la Policía Nacional consultadas por este periódico, los dos implicados han sido detenidos por estos hechos y están a la espera de ser trasladados a comisaría para tomar declaración.

Tras la agresión mutua, ambos hombres han sido trasladados hasta el Hospital Clínico de Valladolid para ser atendidos de las heridas sufridas, aunque ninguno de ellos reviste gravedad, según recalcan las fuentes.

Hasta el lugar acudieron también agentes de la Policía Municipal y del servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.