Álex Clavero, Susi Caramelo, Juan Ibáñez y J.J. Vaquero, los humoristas que protagonizarán el Festival Misión Valladolid

El Festival Misión Valladolid regresa este 2026 con el humor como protagonista. El Ayuntamiento y la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (Ideva), junto a Desafío Solidario, han lanzado esta nueva cita que se desarrollará del 9 al 15 de noviembre, en los centros cívicos, la Feria de Muestras y el Teatro Calderón.

La iniciativa tiene dos objetivos, conectar la solidaridad de los vallisoletanos con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y un mensaje de concienciación sobre la importancia de contribuir a la consecución de ser una ciudad climáticamente neutra.

Álex Clavero, Susi Caramelo y Juan Ibáñez (Trancas en El Hormiguero), y el espectáculo infantil Pica Pica componen el programa de pago cuya recaudación servirá para destinarla a la AECC y a sufragar los shows gratuitos en los centros cívicos de la ciudad del Pisuerga.

Por otro lado, J.J. Vaquero, Sr Corrales, Félix el Gato, Chely Capitán, Luis Larrodera, Carolina Noriega, Gele Rodrigo y Juan Sinde son los nombres propios de los monólogos gratuitos que se celebrarán en distintos centros cívicos del 9 al 12 de noviembre, para los que será necesario sacar antes una invitación.

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid ha sido el escenario este martes, 13 de octubre, para presentar el Festival Misión Valladolid 2026, donde ha participado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, el director de Ideva, Fernando Rubio, el presidente provincial de la AECC, Artemio Domínguez, entre otros.

Monólogos gratuitos

El festival incluye en su programación hasta ocho monólogos de acceso libre, previa invitación, en los centros cívicos de Valladolid. Estos shows se celebrarán del 9 al 12 de noviembre y J.J. Vaquero será uno de los nombres más destacados que actúen.

El primer día, el 9 de noviembre, los centros cívicos José María Luelmo y José Luis Mosquera recibirán a Sr Corrales y Félix el Gato, respectivamente.

El 10 de noviembre será el turno para Chely Capitán, en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero, y Luis Larrodera, en el centro cívico de Rondilla.

El día 11 será el turno de los centros cívicos Parquesol y Canal de Castilla, que recibirán a Gele Rodrigo el primero y a Carolina Noriega el segundo.

Por último, el 12 de noviembre el centro cívico Delicias tendrá como protagonista a J.J. Vaquero, mientras que el de la Zona Este recibirá a Juan Sinde.

Shows de pago y solidarios

Además de esas actuaciones gratuitas, el Festival Misión Valladolid también celebrará tres espectáculos solidarios donde el humor será la guía que conciencie y visibilice tanto la solidaridad como los objetivos de ser ciudad climáticamente neutra.

El primero de ellos será el espectáculo infantil de Pica Pica, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en el Teatro Calderón, a partir de las 19:30 horas.

El sábado, 14 de noviembre, será el turno de Juan Ibáñez y Susi Caramelo, que llegarán al auditorio de la Feria de Valladolid a partir de las 20:30 horas.

Por último, Álex Clavero cerrará las funciones, en el Teatro Calderón, el domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas.

Los precios para estos espectáculos van desde los 15 a los 26 euros, y toda la información para adquirir las entradas se puede encontrar en la página oficial de Ideva.

Según ha destacado Pellitero, el objetivo del festival es "llegar a los ciudadanos con mensajes de concienciación y solidaridad" y ha destacado el "ejemplo" que representa Valladolid dentro de las ciudades misión a la hora de comunicarse con los vecinos.

"Muchas ciudades llevan a cabo acciones similares, pero de esta manera para llegar al ciudadano no. Sorprende la creatividad del equipo que tenemos en Ideva", ha sostenido.