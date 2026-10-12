"Te voy a matar": detienen en Valladolid a un hombre que amenazó de muerte a su excuñado con un cuchillo

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes en Valladolid a un hombre que amenazó de muerte a su excuñado con un cuchillo de cocina.

Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional fue comisionada en la tarde del día 9 de octubre para dirigirse a una dirección de la capital, donde al parecer según llamadas a la Sala Cimacc 091 se estaba produciendo una agresión con arma blanca.

A la llegada de los agentes se encontraron en la calle a un hombre muy alterado que resultó ser la víctima de las amenazas. El hombre relató a los policías que convivía en el piso con su exmujer y el hermano de esta.

Al parecer, el día anterior su excuñado había discutido con su hermana, mediando la víctima por la mujer.

Ello propició el inicio de una fuerte discusión que degeneró en amenazas graves cuando el presunto autor, esgrimiendo un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, se lo puso en el cuello a la víctima ocasionándole un pequeño corte y le amenazó de muerte con palabras tales como "te voy a matar".

La víctima abandonó a la carrera el domicilio para evitar males mayores y llamó desde la calle al 091.

Cuando los agentes subieron al domicilio, estaba cerrado y el presunto autor de las amenazas se negaba a salir.

Tras una negociación finalmente se entregó a los agentes, negando en todo momento haber proferido ninguna amenaza o haber esgrimido un cuchillo, sin embargo, varios vecinos que habían oído perfectamente las amenazas a gritos rebatieron la versión del hombre diciéndoselo a los agentes.

Algún vecino también indicó a los policías que el hombre originaba habitualmente problemas de convivencia y que se había enfrentado con varios de ellos.

Por todo esto los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas y a su traslado a dependencias policiales, donde ha permanecido bajo custodia, hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.