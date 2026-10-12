La vallisoletana Miriam González presenta Democracia 21 para concurrir al 29-N: "Venimos a limpiar España"

La líder de Democracia 21, Miriam González, durante la presentación de la nueva formación en Madrid, este sábado Democracia 21

La abogada Miriam González Durántez, natural de Olmedo (Valladolid), presentó este sábado en el Domo 360 de Madrid su nuevo partido, Democracia 21, ante más de 350 asistentes y miles de seguidores en streaming.

Con vocación nacional, la formación debutará en las elecciones generales del 29 de noviembre concurriendo únicamente por Madrid y Barcelona, las circunscripciones que más diputados eligen, y se presentará en todas las provincias en futuras citas.

González, especializada en comercio internacional, fundadora de España Mejor y esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, justificó el salto a la política por "una deuda monumental" con el país que permitió a una nieta de agricultores estudiar en el extranjero con una beca.

Además del lema principal, prometió "dar la vuelta a la política española como un calcetín" y acabar con la división en "dos bloques férreos" para favorecer consensos reales.

Propuestas

Entre las propuestas más concretas destacan la rebaja de todos los impuestos relacionados con la vivienda para menores de 35 años, un plan nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales y seguridad jurídica durante diez años y la reducción del 90% de los asesores políticos.

También la profesionalización de la Administración por mérito y capacidad, la despolitización del CGPJ y de la Fiscalía, juzgados especializados en corrupción, límite de mandatos a dos y la eliminación de aforamientos y subvenciones a partidos.

De perfil liberal en el sentido británico −centrado en controles y garantías sobre el poder−, Democracia 21 busca atraer a ciudadanos desencantados, especialmente jóvenes, y a perfiles procedentes de ámbitos profesionales y académicos.

Al acto acudieron antiguos miembros de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la formación socioliberal impulsada por la exsocialista Rosa Díez en 2007. El proyecto se presenta como una opción reformista orientada a "regenerar" las instituciones y "modernizar" el funcionamiento de la democracia española.