El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la celebración del Día de la Guardia Civil, este lunes Leticia Pérez ICAL

Valladolid honra a la Guardia Civil en la festividad de la Virgen del Pilar entre llamadas al "respeto y reconocimiento"

La ciudad de Valladolid honró este lunes a la Guardia Civil entre llamadas al "respeto y reconocimiento".

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Gustavo Dorda, aprovechó los actos conmemorativos en la capital de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita, para reclamar "respeto, apoyo y reconocimiento".

Una petición que llega después de recordar que hace dos semanas dos guardias civiles fueron tiroteados y apaleados en el suelo por delincuentes armados en la provincia de Barcelona.

"Fue un suceso que ha pasado bastante desapercibido, después de tratar a dos agentes como si fueran animales. A veces, me pregunto qué piensa la sociedad ante estos hechos y creo que si la agresión la hubiese sufrido un perro o un gato, tal vez, habría tenido más trascendencia", precisó.

Dorda subrayó que la Guardia Civil está para ayudar a toda la ciudadanía y para servir al pueblo, en este caso de la provincia de Valladolid.

"La Casa Cuartel es mucho más que un sitio al que acudir para hacer un trámite administrativo o poner una denuncia porque es la casa de todos porque allí hay gente que vive, trabaja y pone todo lo que tiene en su corazón para recibirles siempre con todo el esfuerzo para ayudarles en todo lo que sea necesario", expuso.

Precisó que es una dependencia donde una víctima de violencia de género, agresión sexual, o delito de odio es atendido, protegido e, incluso, “querido”. Pero el coronel jefe también quiso subrayar que es la casa donde viven los guardias civiles y sus familias.

Agentes como los de Seguridad ciudadana, que “cuando van a una emergencia se pueden encontrar con alguien armado con un cuchillo, una persona enajenada”; los de Tráfico, que “ponen sus cuerpos delante en un accidente para que no se los lleve otra persona”.

Los de Policía Judicial e Información, que “pasan horas y horas tirados dentro de una furgoneta, en medio del campo, pasando frío o calor”; los del Seprona, con persecuciones “peligrosísimas” contra furtivos.

Los de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, que “pueden llegar a una pelea en las fiestas de un pueblo y encontrarse con decenas de personas violentas”; los de las especialidades como el GEAS, el Gedex (explosivos), el Cinológico o los buceadores del GEAS y los del COS (Central Operativa de Servicios) que coordina “todo”, sin olvidar las unidades de apoyo.

En el acto estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, entre otras autoridades.

El coronel jefe de la Comandancia apuntó que es la casa de la Subdelegación del Gobierno y el personal de la Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento, la Policía Nacional y Local, las Fuerzas Armadas y los jueces y fiscales.

Ello para “trabajar, codo con codo, e intentar dar una justicia de calidad en el país”, Protección Civil y otras entidades públicas como universidades y otras privadas para velar por la seguridad de la provincia.

En un acto castrense lleno de solemnidad, que tuvo lugar en el Paseo de Recoletos de Valladolid, Canales tuvo palabras de agradecimiento para los hombres y mujeres de la Guardia Civil, que, cada día, cumplen con su deber y el servicio al ciudadano, sin olvidarse de sus familias.

"Hoy celebramos mucho más que la festividad de una institución porque estamos con las personas que hacen posible la Guardia Civil, que cuenta con 182 años y que ha acompañado la transformación del país y ha sabido adaptarse a cada época, manteniendo intactos los principios de inspiración en su creación", apuntó.