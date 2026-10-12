Tordesillas vibra con el atletismo en la XXIX Media Maratón Nacional y en los 10KM Villa del Tratado
Jesús Olmos y Lidia Campo se alzan con el triunfo en los 21K, mientras que Javier Guerra y Ana Victoria Cubillo coronan la prueba de 10 kilómetros.
Más información: Tordesillas, lista para correr la media maratón más rápida de Castilla y León: "Llegaremos a los 650 participantes"
La Villa de Tordesillas se convirtió este domingo en el gran epicentro del atletismo de Castilla y León con la celebración de la XXIX Media Maratón Nacional y XXIX 10 KM Villa del Tratado.
Un total de 650 atletas inscritos han tomado la salida para recorrer los dos circuitos rápidos y totalmente homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), disfrutando de una jornada festiva, de altísimo nivel competitivo y con grandes marcas en meta.
En la prueba reina de la Media Maratón, el internacional y campeón de España de Maratón Jesús Olmos Pascual (Vicky Foods Athletics) ha hecho valer su condición de favorito proclamándose vencedor absoluto con un tiempo oficial de 01:06:38.
El podio masculino se ha completado con la excelente segunda posición de Samson Kipchirchir Keiyo (Asociación Maratón Pura Lección de Vida), que detuvo el cronómetro en 01:06:48, y la tercera plaza de Diego Jiménez Rodríguez (Grupoempleo Pamplona Atlético), con un registro de 01:07:26.
En el cuadro femenino de los 21,097 kilómetros, la atleta burgalesa Lidia Campo Sastre (Hoka Team) revalidó su triunfo en tierras tordesillanas tras ser la gran protagonista del circuito, cruzando la meta en un brillante tiempo de 01:19:00.
A nivel local, el triunfo masculino en los 21K correspondió a Miguel Ángel Bazán Sanz (Núñez Run) con un tiempo de 01:15:16, seguido por Daniel García Rodríguez (Cotirun) con 01:16:30 y Jonatan De Fuentes Villa (Cotirun Club) con 01:16:59.
En categoría femenina local, la victoria fue para Mónica Martín De Mingo (Cotirun Club), que firmó un tiempo de 01:41:49, acompañada en el podio local por Sandra Macías Tapia (Tri-Penta Tordesillas) con 01:50:01.
Velocidad de élite
En la distancia de 10 KM, el atleta olímpico e internacional Javier Guerra Polo (Vicky Foods Athletics) cumplió con todos los pronósticos y dominó de principio a fin la categoría masculina absoluta, estableciendo una gran marca de 00:29:35.
Le acompañaron en el podio sus compañeros de equipo Daniel Alonso Fernández (Vicky Foods Athletics), segundo con 00:30:16, y Rubén Sánchez Domínguez (Vicky Foods Athletics), tercero con 00:31:21.
En la categoría femenina, el triunfo fue para Ana Victoria Cubillo (Atletismo Jamón Prim Macotera), que completó la prueba en un tiempo de 00:37:16, seguida en segunda posición por Natalia Galisteo Romero (Vicky Foods Athletics) con 00:37:31.
En el apartado local de los 10 KM, Roberto Bazán Sanz (Núñez Run) se proclamó vencedor con un tiempo de 00:35:41, seguido por Francisco López García (Cotirun) con 00:36:32 y Francisco Javier Rodríguez González con 00:42:20.
En la categoría femenina local, el triunfo se lo adjudicó Ángela Duque Sanz con 00:46:48, seguida por Raquel Recio Polo (Cotirun Club) con 00:58:16 y Verónica Serna Milán (Cotirun Club) con 00:58:38.
Respaldo institucional
La entrega de premios e itinerario de la prueba contó con una destacada representación municipal e institucional, integrada por el concejal de Deportes, Jesús Carro, el diputado provincial de Deportes y concejal, Javier González.
También el concejal de Movilidad, Isaías García, los concejales Verónica Gutiérrez, José Luis Rojo y Juan Francisco Rodríguez, junto al responsable del proyecto TordeRunning, Israel González Pavón, quienes hicieron entrega de los correspondientes trofeos a los ganadores.
Por su parte, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, valoró “de manera profundamente positiva” el desarrollo global del evento y la gran respuesta de deportistas y vecinos.
“Tordesillas ha vuelto a demostrar hoy que es una villa profundamente comprometida con el deporte. Nuestras calles se han llenado de vida, ambiente festivo y atletismo en estado puro, demostrando el gran trabajo organizativo y consolidando esta cita como un referente de primer orden regional y nacional”.
Asimismo, el Ayuntamiento, como entidad organizadora junto al proyecto TordeRunning, expresó su sincero agradecimiento al patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid, cuyo respaldo institucional resulta determinante.
La organización hace extensible su reconocimiento a las empresas colaboradoras como Caja Rural de Zamora, Evo Dental y RunvaSport, entre otras firmas patrocinadoras.
Por último, se traslada un afectuoso agradecimiento a los voluntarios y colaboradores, a la Policía Local, a la agrupación de Protección Civil de Tordesillas y a la agrupación de Protección Civil de Zaratán por su “impecable trabajo y coordinación operativa”.