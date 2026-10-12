La ciudad de Valladolid, premiada por la calidad de sus servicios sociales

El Ayuntamiento de Valladolid ha sido distinguido con el Premio Anual en la modalidad de Institución Pública 2026, otorgado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en reconocimiento a la labor desarrollada en el ámbito de los servicios sociales municipales.

El galardón se concede por unanimidad a cinco ayuntamientos españoles que han obtenido las mejores puntuaciones en el Índice DEC Local: Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Montilla, Fuenlabrada y Barcelona.

Este reconocimiento sitúa a Valladolid entre los municipios destacados por el desarrollo y la gestión de sus servicios sociales, de acuerdo con los indicadores evaluados por la entidad.

El Índice DEC Local constituye la base de este reconocimiento y se aplica a un amplio número de municipios españoles de más de 20.000 habitantes. La herramienta analiza más de treinta indicadores objetivos, basados en datos oficiales, para evaluar los servicios sociales municipales.

Con este premio, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales reconoce a las instituciones públicas que destacan por su gestión y su compromiso con la justicia social, así como por su contribución a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

La entrega oficial del galardón tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, a las 13:00 horas, en el marco del XXXIII Congreso anual de la asociación, que se celebrará en el Centro Cívico La Serna de Fuenlabrada (Madrid).