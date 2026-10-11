Valladolid celebra la festividad de Santa Teresa con dos visitas gratuitas y 35 plazas por pase: estos son los días

Con motivo de la festividad de Santa Teresa de Jesús, que se celebra cada 15 de octubre, Valladolid se suma un año más a la programación vinculada a la figura de la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

La ciudad, integrante de la Red de Ciudades Teresianas de España, ofrecerá dos actividades gratuitas para acercar al público la historia y el patrimonio vinculados a Santa Teresa de Jesús.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, ha organizado una visita teatralizada y una visita guiada que tendrán lugar los días 16 y 17 de octubre, respectivamente.

La primera propuesta será la visita teatralizada ‘La hermana Teresa en Valladolid’, que se celebrará el 16 de octubre, en dos pases, a las 12:00 y 17:00 horas.

Con un máximo de 35 plazas por pase, la actividad tendrá como punto de encuentro la fuente de la Plaza de Zorrilla y permitirá descubrir, a través de la interpretación y la narración, la presencia de Santa Teresa en Valladolid.

Al día siguiente, 17 de octubre, será el turno de la visita guiada ‘Ruta de Santa Teresa en Valladolid’, también con dos pases a las 12:00 y 17:00 horas y un máximo de 35 plazas en cada uno. El punto de encuentro será la Plaza de Santa Ana, desde donde comenzará un recorrido por los espacios de la ciudad relacionados con la estancia y la trayectoria de Santa Teresa de Jesús.

Ambas actividades serán gratuitas y las plazas podrán reservarse desde hoy, con un máximo de dos plazas por persona, tanto por teléfono como de forma presencial en las Oficinas de Turismo de Valladolid.

Con esta programación, Valladolid pone en valor su patrimonio teresiano y su vinculación con una de las figuras más relevantes de la historia religiosa y cultural de España, invitando a vallisoletanos y visitantes a conocer la ciudad a través de las huellas que Santa Teresa dejó durante su estancia.