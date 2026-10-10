El papa asciende al obispo vallisoletano Aurelio García a secretario del Culto y Sacramentos

El papa León XIV ha nombrado a Aurelio García Macías, nuevo secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, como han informado, a través de un comunicado, desde la Conferencia Episcopal Española.

García era subsecretario del mismo Dicasterio desde el 27 de mayo de 2021, tras su nombramiento con cargo episcopal por parte del papa Francisco.

García Macías

Aurelio García Macías nació el 28 de marzo de 1965 en Pollos (Valladolid). Fue ordenado sacerdote de la archidiócesis de Valladolid en 1992.

Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca y doctor en Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de Sant’Anselmo (Roma).

Fue delegado archidiocesano de Liturgia y rector del Seminario de la misma circunscripción eclesiástica. García ha prestado sus servicios en este Dicasterio desde el 1 de septiembre de 2015, entonces llamado ‘Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos’.

En 2016 pasó a ser jefe de Oficina de la citada Congregación hasta su nombramiento como subsecretario en 2021, acompañado de su nombramiento episcopal y asignación de la diócesis de Rotdon, en el Ampurdán.

La ordenación episcopal de Aurelio García Macías tuvo lugar en la catedral de Valladolid, el domingo 11 de julio de 2021.

La celebración estuvo presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, entonces arzobispo de la archidiócesis y actual arzobispo emérito, y contó con la presencia de Luis Argüello, entonces obispo auxiliar y actual arzobispo.

El cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, y Bernardito Auza, anterior nuncio apostólico en España, también participaron en la celebración, acompañados por más de 40 cardenales y obispos de España, Roma o Portugal, así como dos centenares de sacerdotes.

Argüello lo celebra

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado, a través de su cuenta de X, que “la diócesis ha acogido con alegría el nombramiento de Aurelio García Macías como arzobispo secretario del Dicasterio para el Culto Divino”.

“En Pollos, Villalba de los Alcores, las parroquias de El Salvador y Santiago, el Seminario y toda la Diócesis oramos por él y por el Papa”, ha añadido.