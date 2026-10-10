Imagen del exconcejal José Carlos Muñoz. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fallece José Carlos Muñoz, exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid y figura clave en la historia del balonmano

José Carlos Muñoz Mateo, exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid entre los años 1993 y 2007 y una figura clave para el balonmano de élite de la ciudad ha fallecido a los 78 años, como han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Lo ha hecho, como han añadido desde la Federación de Castilla y León de Balonmano, “tras una larga enfermedad y en compañía de su familia” este sábado, 10 de octubre.

Segoviano, de Sanchonuño, desarrolló su trayectoria deportiva, profesional y pública en la ciudad de Valladolid.

Fue jugador, entrenador y directivo, implicado en el mantenimiento del balonmano de élite.

“Será recordado por muchos buenos momentos, tras muchos años de implicación con nuestro deporte, pero especialmente por su labor como dirigente impulsor del BM Valladolid en el año 1991 y, posteriormente, del Atlético Valladolid, en 2014”, afirman desde la Federación de Castilla y León de Balonmano.

Previamente, durante trece temporadas, fue entrenador del mítico ACD Michelin en la élite del balonmano nacional. Tras la interrupción del patrocinio Muñoz Mateo fue impulsor de la creación del nuevo club, del que fue directivo y primer socio.

José Carlos fue profesor de Educación Física en el Colegio San José y durante cuatro legislaturas concejal en el Ayuntamiento de Valladolid por el Partido Popular.

Más allá de las pistas, José Carlos Muñoz Mateo desarrolló una extensa trayectoria profesional y pública. Trabajó como profesor de Educación Física en el Colegio San José y también participó en la vida política municipal como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid durante cuatro legislaturas.

Condolencias

Desde la Federación de Balonmano de Castilla y León han despedido “con gran pesar” a Carlos Muñoz y han querido transmitir “a sus familiares y amigos el más sentido pésame”.

⚫️El @AyuntamientoVLL expresa sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de José Carlos Muñoz Mateo, quien fuera concejal de este Ayuntamiento entre 1993 y 2007. #DEP https://t.co/PO4WiAmI1L — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) October 10, 2026

El Ayuntamiento de Valladolid se ha unido y ha “expresado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de José Carlos Muñoz Mateo”.