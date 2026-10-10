Carnero ensalza la labor de los 431 policías locales en Valladolid: “Son garantes de la convivencia y seguridad”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado esta mañana del 10 de octubre de 2026 que la Policía Municipal es “un garante de la convivencia y la seguridad en todos los puntos de la ciudad, muy especialmente en los barrios”.

Con motivo del acto institucional del Día de la Policía Municipal, que se celebró esta mañana en el Teatro Calderón, el regidor aprovechó para reconocer públicamente la dedicación, profesionalidad y vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran el Cuerpo.

“Es una Policía que es la segunda local que se creó en España y que ha hecho los 200 años. Tengo que agradecer el trabajo que realizan los 431 efectivos. De ellos 72 son mujeres. Cada día se adaptan a las nuevas necesidades que la sociedad demanda”, ha indicado el alcalde.

Carnero ha añadido que “la tecnología permite utilizar una unidad de drones que expresa la actualización” que “el Ayuntamiento quiere para asegurar la seguridad y convivencia”.

“Quiero destacar el día a día de la Policía y los excepcionales. Hoy lo es. En el Ayuntamiento está expuesta la copa del mundo y la seguridad corre a cargo de la Policía Municipal”, ha añadido el primer edil.

Ha añadido que la ciudad está “entusiasmada” y ha felicitado a la Policía por las nuevas promociones y los que obtienen condecoración.

“Es un día que completa el círculo vital de un cuerpo vivo como es el de la Policía Municipal”, ha finalizado.

Dedicación

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido esta mañana en el Teatro Calderón el acto institucional con motivo del Día de la Policía Municipal, una jornada que ha servido para reconocer públicamente la dedicación, profesionalidad y vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran el Cuerpo, coincidiendo además con la celebración de su 200 aniversario.

Durante su intervención, el alcalde ha trasladado su agradecimiento a todos los integrantes de la Policía Municipal por el trabajo que han realizado cada día al servicio de Valladolid y de sus ciudadanos. Carnero ha destacado que Valladolid ha sido una ciudad tranquila y segura también gracias a la profesionalidad, el compromiso y la cercanía de sus agentes.

“La Policía Municipal ha sido mucho más que un cuerpo encargado de velar por el cumplimiento de las normas. Ha sido una institución cercana, presente en nuestros barrios y calles, que ha intervenido en situaciones de emergencia, ha ayudado a quienes lo han necesitado y ha desempeñado un papel fundamental para que Valladolid haya seguido siendo una ciudad segura y con una buena convivencia”, ha señalado el alcalde.

El acto ha adquirido este año una especial relevancia al coincidir con el bicentenario de la Policía Municipal de Valladolid, una institución que ha formado parte de la historia de la ciudad durante dos siglos.

La celebración ha incluido la toma de posesión de los integrantes de la nueva promoción ‘Legado Azul’, a quienes el alcalde ha hecho entrega de sus placas policiales. Los nuevos agentes se han incorporado así oficialmente a un Cuerpo con 200 años de historia y con el compromiso de seguir prestando un servicio próximo y eficaz a los ciudadanos.

Asimismo, durante el acto se ha rendido homenaje a los agentes jubilados y se han entregado las distinciones de Guardias Urbanos de Honor, así como los galones de mérito y felicitaciones públicas a miembros de la Policía Municipal que han destacado por su trayectoria, responsabilidad, entrega, compañerismo y vocación de servicio.

El Ayuntamiento también ha tenido un recuerdo especial para los policías municipales fallecidos, cuyo legado ha permanecido presente en la historia del Cuerpo. El homenaje ha puesto de manifiesto el reconocimiento de la ciudad hacia quienes han llegado a entregar su vida en el cumplimiento del deber.

Dos siglos de servicio a Valladolid

El bicentenario ha permitido poner en valor la evolución de la Policía Municipal desde la creación, el 12 de enero de 1826, de la denominada Partida de Capa, antecedente del actual Cuerpo. A lo largo de estos 200 años, la Policía Municipal ha adaptado sus funciones, organización, medios y especialización a las nuevas necesidades de Valladolid.

En la actualidad, el Cuerpo cuenta con 431 efectivos, que desarrollan su labor en diferentes servicios y unidades especializadas, entre ellos la Policía de Barrio, el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Doméstica, Agente Tutor, la Unidad Ciclista, la Unidad de Transporte, la Unidad de Drones y el Subgrupo Especial de Seguridad.

El alcalde ha destacado especialmente el modelo de Policía de Barrio, que ha reforzado la proximidad con los vecinos, el conocimiento de las necesidades de cada zona y la capacidad de respuesta ante los problemas cotidianos.

Carnero ha recordado además que durante este año el Ayuntamiento ha impulsado diferentes iniciativas para conmemorar los 200 años del Cuerpo, entre ellas la inauguración del Parque Policía Municipal, la presentación del libro conmemorativo del bicentenario y la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid, máxima distinción honorífica municipal, otorgada a la Policía Municipal como reconocimiento a sus dos siglos de compromiso, profesionalidad, cercanía y servicio.

Compromiso con el futuro

El Ayuntamiento ha reafirmado durante el acto su compromiso con la modernización y el fortalecimiento de la Policía Municipal, tanto en recursos humanos como en medios técnicos y materiales.

En este sentido, la oferta pública de empleo prevista para 2026 ha contemplado nuevas plazas para reforzar la plantilla y la estructura de mando, mientras que el Consistorio ha continuado impulsando inversiones en vehículos, equipamiento y herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la eficacia policial y la atención a los ciudadanos.

El alcalde ha concluido su intervención con un agradecimiento a la superintendente jefa, Julia González, a la escala de mando, a los agentes en activo y a los policías jubilados, así como a las familias de los miembros del Cuerpo por compartir las exigencias de una profesión marcada por los turnos, las guardias y la disponibilidad permanente.

Asimismo, ha reconocido la colaboración diaria de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Bomberos y los servicios de emergencias, cuya coordinación ha resultado fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los vallisoletanos.

“Reconocer a la Policía Municipal ha sido reconocer a todas las generaciones de agentes que han contribuido a construirla, a quienes siguen en activo y a quienes han dedicado su vida profesional a la seguridad de los vallisoletanos”, ha señalado el alcalde, quien ha felicitado a todos los integrantes del Cuerpo en este Día de la Policía y, especialmente, en el año de su 200 aniversario.