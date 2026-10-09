Susto en Valladolid por un incendio en la campana extractora de una vivienda en Puente Colgante

Susto durante la tarde en la capital vallisoletana. Un incendio originado en la cocina de un piso situado en el número 46 de la calle Puente Colgante ha movilizado un amplio despliegue de los servicios de emergencia pasadas las cinco de la tarde.

La sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León comenzó a recibir numerosas llamadas alertando de un fuego localizado en la campana extractora del inmueble.

Las llamas provocaron de forma inmediata una densa humareda que se extendió rápidamente por la vivienda, generando gran alarma entre los vecinos de la zona.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Bomberos de Valladolid, así como patrullas de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía para asegurar el entorno y controlar el fuego.

Aunque en un primer momento las alertas indicaban que no había personas heridas ni afectadas por la inhalación de humo, minutos más tarde la Policía Municipal requirió asistencia sanitaria urgente para atender a una mujer que presentaba síntomas de intoxicación por humo y una fuerte crisis de ansiedad.

Ante esta solicitud, el centro coordinador movilizó una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyos sanitarios prestaron la primera atención a la víctima en el propio lugar de los hechos.