Óscar Puente repetirá como número 1 al Congreso por Valladolid y no optará a la Alcaldía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que volverá a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En una entrevista en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER, Puente ha anunciado que repetirá como cabeza de lista por la provincia, una decisión que compagina con su responsabilidad al frente del Ministerio y su cargo como secretario provincial del PSOE de Valladolid.

De esta forma también se despeja la duda de que pudiera presentarse como número 1 por Alicante.

El ministro también ha descartado volver a presentarse a la Alcaldía de Valladolid. “No es una opción”, ha afirmado, aludiendo a las responsabilidades que desempeña actualmente y dejando claro que no contempla regresar, por el momento, a la política municipal como candidato.

En este sentido, Puente ha defendido que el PSOE cuenta con perfiles preparados para intentar recuperar el Gobierno municipal de la capital vallisoletana. “Hay gente muy buena” dentro del Grupo Municipal Socialista, ha señalado, antes de añadir que «no es necesario que yo vuelva”.

Sobre Maricarmen

Por otro lado, el dirigente socialista se ha mostrado convencido de que el PSOE será la primera fuerza política en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Asimismo, ha apelado a la unidad de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, en un llamamiento a la coordinación de ese espacio político de cara a la cita electoral.

Puente ha explicado que cree que la derecha considera este suceso "otro 11-M del Gobierno" para el partido de Alberto Núñez Feijóo, pero ha puntualizado que el atentado en Madrid no fue lo que llevó a la oposición al PP, sino "la gestión que hicieron".

Todo esto en relación al atentado que tuvo lugar en Madrid en 2004, a tres días de las elecciones generales. Mientras el Partido Popular defendió que se trataba de un acto perpetrado por ETA, se descubrió que fue una acción yihadista tras la entrada de España en la guerra de Irak junto a Estados Unidos.

Durante años se mantuvo que sin ese episodio, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero no hubiera llegado a Moncloa.

En esta misma línea, ha aseverado que "están demostrando maldad humana" al "vilipendiar a una persona de 87 años con discapacidad que salió expulsada de su casa y murió en un hospital".

Demuestran la misma insensibilidad y maldad humana" que en el atentado terrorista, ha asegurado el ministro.

Sobre la manipulación de la figura de Maricarmen ha asegurado que "'cree el ladrón que todo son de su condición'. Si hay alguien experto en manipular víctimas es el Partido Popular" y ha declarado que hay una larga lista de ejemplos.

"El señor Feijóo está pensando lo que haría si estuviera en el lado contrario que sería manipular hasta la náusea", ha dicho.

Elecciones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que disponen de información que contradice a las encuestas que se están publicando estos días en medios de comunicación.

Puente ha aseverado que "el PSOE será primera fuerza", según sus "herramientas de medición diarias".

Ha puntualizado que "el electorado de izquierda está desactivado desde hace tiempo y hay que sacarle de ahí".