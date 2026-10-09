Un fallecido y seis heridos, tres muy graves, tras un accidente entre tres camiones y dos turismos en Tordesillas

Una persona ha fallecido y seis han resultado heridos, tres de ellos se encuentran muy graves, a consecuencia de un accidente de tráfico entre tres camiones y dos vehículos en el municipio vallisoletano de Tordesillas.

Así lo ha comunicado la Subdelegación del Gobierno, tras unos hechos que han tenido lugar a las 11:27 horas en el punto kilométrico 143 de la A-62, en Tordesillas, sentido Salamanca.

Accidente en la A-62 Miriam Chacón/ ICAL

A consecuencia de este accidente se ha cortado la A-62, con desvíos alternativos, provocando importantes retenciones kilométricas en esta vía.

El 112 de Castilla y León ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos dos helicópteros medicalizados.

Accidente en la A-62 DGT

Asimismo, los Bomberos de la Diputación de Valladolid han intervenido para excarcelar a las personas atrapadas en los vehículos.