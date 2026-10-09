Accidente de tráfico de la A-62, sentido Salamanca a la altura de Tordesillas. Miriam Chacón. ICAL.

El fallecido en el brutal accidente de Tordesillas era un maestro zamorano de 57 años que viajaba en taxi

Consternación y profundo dolor en Zamora tras conocerse la identidad de la víctima mortal del trágico accidente registrado este viernes en la autovía A-62 a la altura de Tordesillas.

El hombre de 57 años fallecido en la colisión múltiple era un conocido docente que ejercía su labor educativa en el colegio público Alfonso IX de la capital zamorana, y que en el momento del siniestro viajaba como pasajero en un taxi con destino a Valladolid.

El fatídico suceso se desencadenó a las 11:27 horas en el kilómetro 143 de la A-62, en sentido Salamanca. Según los primeros datos, el taxi zamorano en el que viajaba el profesor se encontraba detenido o desacelerando en la calzada debido a las fuertes retenciones provocadas por unas obras de conservación en la vía.

Fue en ese punto donde el vehículo fue embestido brutalmente en una colisión en cadena en la que terminaron implicados tres camiones y dos turismos.

Accidente en la A-62 Miriam Chacón/ ICAL

El impacto se saldó con la muerte instantánea del docente y dejó un balance de ocho heridos, tres de ellos de extrema gravedad.

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid tuvieron que emplearse a fondo para excarcelar a los atrapados en los habitáculos deformados, mientras Emergencias Sanitarias - Sacyl desplegaba un amplio dispositivo de evacuación con dos helicópteros medicalizados y varias UVIs móviles hacia los hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid y el Complejo Asistencial de Salamanca.

Conmoción e incertidumbre en el colectivo Teletaxi Zamora

La trágica pérdida ha generado un hondo pesar tanto en la comunidad educativa zamorana como en el sector del transporte de la ciudad.

La Asociación Teletaxi Zamora ha hecho público un emotivo comunicado oficial en el que muestra su consternación por la pérdida del pasajero y la extrema preocupación por el estado de salud del profesional del taxi que conducía el vehículo.

"Desde la Asociación Teletaxi de Zamora nos encontramos profundamente consternados ante el trágico accidente. Queremos transmitir nuestro más sincero y profundo pésame a los familiares y seres queridos de la persona fallecida, una vida truncada de forma tan injusta y repentina que nos deja el corazón encogido", expresa el comunicado del colectivo.

Accidente de tráfico de la A-62, sentido Salamanca a la altura de Tordesillas. Miriam Chacón. ICAL.

Que añade su preocupación por el taxista zamorano: "Aún no tenemos noticias claras sobre su situación de salud. Queremos enviar toda nuestra fuerza y un abrazo muy solidario a él y a su familia, deseando de todo corazón una evolución favorable".

El sector al completo ha transmitido su unión y disposición absoluta hacia ambas familias golpeadas por la tragedia.