Marcelino Maté (RFCyLF), Sergio Merchán (RFEF), Jesús Julio Carnero (alcalde de Valladolid) y Luis Miguel González Gago (consejero de la Presidencia) junto a la Copa del Mundial 2026. Ayto Valladolid

La Copa del Mundo ya está en Valladolid y la RFEF anuncia que la llevará a Ciudad Rodrigo por la trágica muerte de Adrián

La Copa del Mundial 2026 ya está en Valladolid. Los vecinos de la ciudad del Pisuerga podrán verla en vivo y en directo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, junto a la exposición 'Reyes del Mundo', que incluye los trofeos individuales y botas y guantes originales utilizados por los jugadores.

Además, el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Sergio Merchán, ha anunciado que han iniciado los contactos para llevar el trofeo también hasta Ciudad Rodrigo (Salamanca), en la segunda ronda de tour que comenzará a inicios de 2027.

Merchán ha explicado que esta decisión, tomada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se debe a la "triste tragedia" de Adrián Ibarra, el adolescente de 13 años que falleció durante las celebraciones del Mundial 2026 en la localidad charra al derrumbarse una fuente.

En el acto han participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, el presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol (RFCyLF), y el vicepresidente y delegado provincial, Manuel Heredia, además de estar presentes otros representantes institucionales y concejales.

Para el primer edil, esta exposición y la presencia de la Copa del Mundo supone un "evento único en la ciudad" para disfrutar y conocer de cerca algunos de los objetos que llevaron hasta la gloria a los jugadores de la Selección Española de Fútbol este verano.

En la exposición 'Reyes del Mundo', que estará disponible hasta este sábado, 10 de octubre, los asistentes podrán disfrutar de un emotivo vídeo narrado por el seleccionador, Luis de la Fuente, sobre el recorrido en el Mundial hacia la consecución de la segunda estrella.

La muestra también incluye algunos de los objetos originales más importantes del campeonato. Entre ellos destacan las botas con las que Ferrán Torres metió el gol en la final contra Argentina, además de un trozo de la red de aquella portería.

También están los guantes que utilizó Unai Simón durante el campeonato, el trofeo de MVP ganado por Rodrigo y el Guante de Oro logrado por el guardameta español.

La camiseta utilizada por Ferrán Torres en uno de los partidos, el banderín del partido contra Cabo Verde, las alineaciones contra Arabia Saudí y Uruguay, las botas de Pedro Porro y el balón usado contra Francia, el balón del partido contra Austria son otros de los objetos.

Tanto la Copa del Mundo como la exposición podrán visitarse este viernes y sábado de 10:00 a 20:00 horas, en horario ininterrumpido, en el Ayuntamiento de Valladolid. El trofeo, por su parte, permanecerá un día más en la Casa Consistorial, hasta el domingo 11 de octubre.