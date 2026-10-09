Cancelada una obra sobre García Lorca en Valladolid: la Consejería de Cultura dice que es “por obras de mejora”

Todo lo que envuelve la figura de Federico García Lorca parece que engloba polémica. La Junta de Castilla y León ha cancelado las dos funciones previstas de Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva.

Un espectáculo de la dramaturga, actriz y directora vallisoletana María San Miguel y su compañía Proyecto 43-2, que iba a representarse los días 24 y 30 de octubre en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

La suspensión se comunicó este pasado jueves a través de los canales de información del centro cultural, como ha podido confirmar este medio.

En un primer aviso dirigido a los espectadores, el Delibes justificó la decisión por “motivos logísticos” y anunció el procedimiento para devolver el importe de las entradas.

Posteriormente, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, departamento de Vox, precisó a este medio que la cancelación responde a la ejecución de obras de mejora y adecuación de la sala.

Según la explicación trasladada por el departamento autonómico, las actuaciones tienen como objetivo reforzar la seguridad y la funcionalidad de este espacio y resultan “incompatibles con la celebración del espectáculo”.

La intervención, añade la Consejería, es en la zona de camerinos, pero también incluye trabajos en el escenario y en otras dependencias vinculadas a la actividad de la sala.

La Junta asegura que, por el momento, no dispone de una fecha cierta para la conclusión de los trabajos.

Esta circunstancia impide garantizar cuándo volverá a estar disponible el espacio y, en consecuencia, ofrecer una nueva fecha para la representación. La obra se queda así sin hueco en la programación del ciclo Comunidad a Escena, al menos por ahora.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con María San Miguel y con la compañía Proyecto 43-2 para conocer su valoración sobre la cancelación, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La obra, según su web, seguirá con su ronda por toda España. Así, el 30 de octubre estará en San Roque (Cádiz). Para posteriormente estar en Pamplona y Madrid.

Es cierto que en estos momentos los alumnos del máster siguen usando las instalaciones, pero desde Cultura se apunta a la razón. "Está previsto que las obras comiencen a finales de la semana del 19 de octubre".

Por lo tanto, hasta entonces, los estudiantes podrán seguir utilizando las instalaciones con normalidad.

"Las escuelas que utilizan esa sala ya han sido informadas de que las actuaciones de mejora del emplazamiento podrían iniciarse en esas fechas", apuntan.

Una propuesta sobre la memoria de los desaparecidos

Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva es un proyecto de investigación documental y artística que transita “entre el recuerdo, el deseo y la imaginación” y se adentra en el lugar donde, según la descripción del montaje, “habitan los desaparecidos y desaparecidas”.

La propuesta de María San Miguel y Proyecto 43-2 formaba parte de la sexta edición de Comunidad a Escena, el ciclo impulsado por la Junta de Castilla y León con la colaboración de ARTESA para dar visibilidad y proyección al trabajo de las compañías profesionales de artes escénicas de la comunidad en un espacio de referencia como el Centro Cultural Miguel Delibes.

La programación se había anunciado el pasado mes de marzo, cuando la Consejería de Cultura estaba dirigida por Gonzalo Santonja. Las funciones estaban previstas para los sábados 24 y 30 de octubre, con entradas a diez euros.

Devolución del importe

El Centro Cultural Miguel Delibes ha informado de que las entradas adquiridas por internet se devolverán automáticamente en los próximos días a la misma tarjeta utilizada para el pago.

Quienes compraron las localidades en taquilla deberán acudir al propio centro para solicitar el reembolso y presentar las entradas.

El plazo para realizar este trámite concluye el martes 27 de octubre de 2026. La taquilla atiende de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.