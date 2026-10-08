El Puente Salud Mental de Valladolid celebra el Día Mundial de la Salud Mental con una acción de sensibilización bajo el lema ‘No tienes que mojarte solo. Todos bajo el paraguas de la salud mental’. Miriam Chacón Ical

Valladolid abre el paraguas de la salud mental: "Hay días que la vida se hace muy difícil, pero nadie tiene que mojarse solo"

Uno de los laterales a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid, en la Plaza Mayor, ha sido este jueves, 8 de octubre, escenario de una colorida acción de sensibilización por la salud mental impulsada por la asociación El Puente Salud Mental, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre esta problemática.

Este sábado, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y la asociación El Puente ha querido salir a las calles para reivindicar la "importancia de nuestra salud mental y de construir una sociedad que nos acompañe y no deje a nadie atrás".

En el acto han participado la teniente de alcalde y edil de Educación y Cultura, Irene Carvajal, la presidenta de El Puente Salud Mental, Raquel Barbero, una de las usuarias de la asociación, Natalia, y distintos representantes institucionales, empresariales, culturales y deportivos, además de concejales de la Corporación Municipal.

La acción ha consistido en la apertura de los paraguas con los colores de la asociación, que los ha repartido a quienes se han acercado hasta el puesto instalado junto a la Casa Consistorial.

"Todos sabemos lo que significa que empiece a llover. Hay días que solo es eso, pero otros en los que la vida se hace muy difícil. Aparece malestar, soledad, incertidumbre y miedo", ha resaltado Barbero ante los medios de comunicación y los presentes.

A esto, Natalia, la usuaria de la asociación, ha añadido que los paraguas representan el mensaje de que "nadie tiene que mojarse solo" y ha invitado a los asistentes a abrir este paraguas para que "nadie tenga que enfrentarse solo" a este problema.

"Hay personas que atraviesan momentos difíciles, sintiendo que están solas bajo la lluvia, que sufren en silencio, que no saben a quién pedir ayuda y que todavía encuentran incomprensión y estigma cuando hablan de su salud mental", ha explicado Natalia.

Irene Carvajal, por otro lado, ha querido lanzar un mensaje de "esperanza" para que las complicaciones o ausencia de salud mental "no sea como ha sido hasta ahora, un problema que se ha ocultado, que se ha intentado disfrazar, a veces por vergüenza o pudor".

"La salud mental es otro ámbito de toda la salud general y es excesivamente importante porque no se le ha dado el acompañamiento ni la atención que debería de dársele", ha reconocido.

En este sentido, Carvajal ha reivindicado la labor de las administraciones públicas que han de "apoyar, estar al lado del vulnerable y acompañar en la medida que podamos con nuestras posibilidades".