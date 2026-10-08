Presentación de La Trufera 2026, la quedada motera que reunirá a cerca de 300 inscritos en La Cistérniga. Diputación de Valladolid

La quedada motera ideal para acudir el 16 y 17 de octubre en La Cistérniga: rutas, conciertos, fiesta y cerca de 300 inscritos

La Cistérniga (Valladolid) celebrará este 16 y 17 de octubre la tercera edición de La Trufera, una quedada motera que incluye rutas, conciertos y fiesta durante esos días en la localidad y que este año se presenta ya como la "consolidación de algo que hacemos para el pueblo".

Así lo ha trasladado el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, durante la presentación en el Salón de Recepciones del Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid.

El primer edil ha estado acompañado por la diputada de Asistencia y Cooperación a Municipios, Myriam Martín, y representantes de la Agrupación Motera La Cistérniga, Jabalís Truferos y las Gozosas, entre ellos Roberto Carrasco que ha hablado en nombre de la organización.

Redondo ha trasladado su intención de que esta cita se quede "instituida como algo cultural del pueblo", ya que ha considerado que es ya un evento con "identidad propia y sitio dentro del calendario".

"Pretendemos que todo este tipo de actividades aúnen el comercio, la hostelería y que todo el municipio se vuelque en la calle", ha señalado.

Esta edición, además, tiene especial importancia, ya que la ruta principal, que tendrá lugar el sábado, se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la emancipación de la Cistérniga, que se celebra este año.

En este sentido, Redondo ha invitado a vecinos y visitantes a participar en esta nueva edición de La Trufera, donde estarán "esperando con las motos a punto".

Carrasco, por parte de la organización, ha explicado que se esperan en torno a 300 inscritos, más toda la gente que acompañe a los mismos, para participar en un finde en el que "disfrutar de las motos, pero también de la música, el ambiente y los amigos".

Durante los dos días que dura la concentración, la organización ha preparado rutas en moto, conciertos en directo, sesiones de DJ, actividades, cenas y distintas propuestas para disfrutar tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

Los interesados pueden inscribirse ya, por un precio de 25 euros, tanto a través del WhatsApp 694 276 418 como presencialmente en el Bar La Ruta 66, Servipollo, Motobasic y Bar Coyote.

También habrá que inscribirse el mismo día de inauguración, a partir de las 17:00 horas. La programación completa puede consultarse a continuación:

Viernes 16

- 17:00 horas: Xtreming Radio: DJ de Tomassi - Sebas DJ - Tuco Rock & Roll.

- 19:00 horas: Visita a los mayores de la residencia Santa Teresita.

- 20:00 horas: Inauguración oficial de la III La Trufera a cargo de Conchi Arés y Cbles.

- 21:00 horas: cena para los inscritos, incluyendo patatas con costilla, pan y bebida.

- 21:30 horas: superconcierto de tributo al rock español, con So Payaso en honor a Extremoduro y La Patera en homenaje a Marea.

- 02:00 horas: DJ Twosé, incluido para inscritos y quienes tengan pase por días.

- 04:00 horas: cierre del primer día de la quedada.

Sábado 17

- 10:00 horas: desayuno jabalí para inscritos, que incluye huevos con chistorra, caldo y pan.

- 11:30 horas: inicio de la ruta libre '175 aniversario de La Cistérniga', que transcurrirá por la zona de Villabáñez, Villavaquerín, Piña de Esgueva, Renedo y Tudela de Duero. La hora prevista de regreso son las 13:00 horas.

- 12:00 horas: exposición de coches clásicos, simulador de Moto GP, tatuador Santo Pecao y clases de seguridad vial para niños de hasta 10 años.

- 13:00 horas: con la llegada de los participantes en la ruta se celebrará un aperitivo y concierto.

- 16:00 horas: juegos moteros en la Carpa Jabalí.

- 17:00 horas: exhibición stunt a cargo de Emilio Zamora.

- 18:15 horas: concierto tributo a Platero con Plátano y Tú.

- 20:30 horas: desfile de antorchas y homenaje a los caídos.

- 21:00 horas: sorteo de regalos y concurso de la trufa.

- 21:30 horas: cena para inscritos, que incluye alubias con torrezno y patatas, pan y bebida.

- 22:30 horas: concierto en la Carpa Jabalí de Los Sultanes.

- 00:30 horas: quema de la falla y fuegos artificiales.

- 01:00 horas: sesión de DJS para inscritos y pases por días de la mano de Los Daza Bros DJs, Sergei Rez y Pramos DJ.

- 04:00 horas: cierre de la III La Trufera.