La cañada El Sapal en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero Google Maps

Muere un trabajador al caerle un árbol encima en Laguna de Duero

Un trabajador de unos 60 años ha fallecido este jueves tras caerle un árbol encima en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero.

El centro de emergencias Castilla y León 112 ha recibido una llamada que informaba de un accidente en el polígono Sapal, en Laguna de Duero (Valladolid), donde, un trabajador de unos 60 años había resultado herido al caerle encima un pino y se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Valladolid, a la Policía Local de Laguna de Duero y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del trabajador.