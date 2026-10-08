Valladolid se prepara para coronar al mejor talento de la tapa nacional y mundial Cedida

La gran fiesta de las tapas se celebra del 9 al 11 de noviembre: 45 cocineros harán creaciones para degustar en los bares

Valladolid volverá a convertirse el próximo mes de noviembre en uno de los grandes escaparates gastronómicos del país.

Lo hará con la celebración del XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ y del X Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’.

Se desarrollarán del 9 al 11 de noviembre en la Cúpula del Milenio. Ambas citas reunirán a cocineros procedentes de distintos puntos de España y de los cinco continentes para competir por el reconocimiento a la mejor tapa nacional y mundial.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Emilio Martín; la directora técnica del Concurso Nacional, Ana García, y el director técnico del Campeonato Mundial, Ángel Moretón, ha presentado este jueves una nueva edición de unas competiciones que ya se han consolidado como una de las principales referencias gastronómicas de la ciudad.

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas arrancará el 9 de noviembre y contará con la participación de 45 cocineros, que durante dos jornadas competirán por hacerse con el título de campeón nacional de tapas 2026.

Las elaboraciones serán valoradas por un jurado presidido por Janaína Torres, reconocida en 2024 como Mejor Chef Femenina del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants.

La presencia de Torres al frente del jurado refuerza el carácter internacional de una competición que, año tras año, sitúa a Valladolid en el centro de la gastronomía española.

Por su parte, el Campeonato Mundial de Tapas celebrará el 11 de noviembre su décima edición con 16 participantes procedentes de los cinco continentes.

Los cocineros competirán por elaborar la mejor tapa del mundo y hacerse con el ‘Premio Aceites de Oliva de España’.

La representación internacional incluirá a Australia y Nueva Zelanda, por Oceanía; México, Ecuador y Estados Unidos, por América; Tailandia, Brunei, Corea del Sur, Malasia e India, por Asia; Suiza y Reino Unido, por Europa; y Sudáfrica, Egipto y Uganda, por África.

España estará representada por Alejandro San José, ganador de la última edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado el peso que estas competiciones tienen para la proyección exterior de la ciudad.

"Valladolid vuelve a situarse como capital de la tapa y como punto de encuentro de la gastronomía nacional e internacional", ha señalado durante la presentación.

El jurado del Campeonato Mundial estará presidido por Mario Sandoval, chef del restaurante Coque, establecimiento que cuenta con dos estrellas Michelin, una estrella Verde por sostenibilidad, tres Soles Repsol y tres M de la Guía Metrópoli. Su presencia al frente del tribunal será uno de los principales atractivos de una edición que alcanza ya su primera década.

La competición volverá a contar además con los periodistas Pepe Ribagorda y Goyo González como maestros de ceremonias. Ambos repetirán por segundo año consecutivo al frente de las diferentes jornadas, encargándose de conducir las distintas fases de los concursos.

La tapa saldrá de la Cúpula del Milenio

La celebración de los concursos tendrá también su reflejo en las calles de Valladolid con una nueva edición del Festival de la Tapa, que se desarrollará entre el 10 y el 15 de noviembre.

Durante estos días, diferentes establecimientos hosteleros de la ciudad se hermanarán con los cocineros participantes para ofrecer al público sus elaboraciones.

De esta manera, las tapas que compitan en la Cúpula del Milenio podrán llegar también a los bares y restaurantes vallisoletanos y ser degustadas por vecinos y visitantes.

"El Festival permite que la competición no se quede únicamente en la Cúpula del Milenio, sino que llegue a toda la ciudad y que vallisoletanos y visitantes puedan disfrutar de las propuestas de los cocineros", ha explicado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

La información sobre los establecimientos participantes, las tapas disponibles y los días y horarios de degustación podrá consultarse a través de la aplicación SpainIsTapas, que permitirá conocer las propuestas incorporadas al festival.