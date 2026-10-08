La gran feria de la magia ideal para llevar a los niños el 11 de octubre: Harry Potter, cuentos, disfraces y regalos

Los seguidores de Harry Potter tienen una cita con la magia el próximo 11 de octubre en Vallsur.

El centro comercial vallisoletano y Casa del Libro de Vallsur se suman a la celebración del Harry Potter Book Day, una jornada internacional que cada año reúne a lectores y aficionados en torno a los libros y al universo creado por J.K. Rowling.

La edición de este año gira en torno a ‘Hechizos y Pociones’, una temática que invita a volver a las historias que han convertido a Harry Potter en uno de los grandes fenómenos de la literatura contemporánea y que continúa acercando a varias generaciones de lectores al mundo de la magia.

En Valladolid, la celebración tendrá como escenario Casa del Libro de Vallsur, donde se ha preparado una tarde especialmente pensada para disfrutar en familia.

A partir de las 18:00 horas, los asistentes podrán participar en un cuentacuentos inspirado en el universo de Harry Potter, una propuesta dirigida especialmente al público infantil y que busca acercar la lectura a los más pequeños a través de la fantasía, la aventura y la imaginación.

La jornada también permitirá a los fans convertirse, por unas horas, en protagonistas de su propia historia mágica. Los asistentes podrán acudir disfrazados de sus personajes favoritos y mostrar a qué casa de Hogwarts pertenecerían, convirtiendo la librería en un punto de encuentro para los seguidores de la saga.

Además, los miembros de Vallsur Club podrán conseguir diferentes regalos inspirados en el mundo mágico, entre ellos varitas, ojos de monstruo, sobres sorpresa y otros detalles preparados para esta celebración.

La programación se completará con el sorteo de un lote exclusivo de Harry Potter, que incluye un estuche con las tres primeras novelas de la saga en la edición ilustrada por Johnny Duddle, una agenda escolar y un libro de cocina inspirado en el universo mágico de Hogwarts.

Con esta iniciativa, Vallsur y Casa del Libro se suman a una celebración que cada año lleva la magia de Harry Potter a librerías y espacios culturales de distintos lugares y que mantiene viva la pasión por una saga que ha acompañado a varias generaciones de lectores.