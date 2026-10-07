Dos mañanas de nuevos cortes en la N-601 para seguir levantando el viaducto de Los Tramposos

El viaducto de Los Tramposos sigue adelante sobre la N-601 y, de nuevo, lo hará con una pequeña consecuencia para quienes circulan por este punto de entrada y salida de Valladolid.

Las obras de la Variante Este obligarán una vez más a cortar durante unas horas dos ramales de conexión entre la carretera nacional y la VA-30 este jueves y viernes, 8 y 9 de octubre, para permitir el avance de los trabajos sobre la estructura ferroviaria.

No será un corte general de la N-601 ni de la VA-30. La afección se concentrará en el entorno del kilómetro 185, donde el futuro viaducto cruza la carretera y sus enlaces.

En concreto, quedarán cerrados el ramal de la N-601 en sentido Valladolid hacia la VA-30 dirección Segovia y el ramal de la VA-30, también hacia Segovia, que permite incorporarse a la N-601 en dirección Valladolid.

El jueves, los trabajos se desarrollarán entre las 9:00 y las 13:30 horas. El viernes, la intervención se prolongará de 9:00 a 13:00 horas. Los itinerarios alternativos estarán señalizados sobre el terreno para mantener la circulación.

La razón de estas nuevas molestias es, en realidad, un paso más en la construcción de una infraestructura que lleva años modificando el paisaje de este entorno.

Adif ha terminado el empuje del tramo metálico del viaducto, de 357 metros de longitud, y afronta ahora el montaje de las prelosas de hormigón que servirán de base para completar el tablero.

El sistema de empuje ha permitido ir colocando progresivamente la estructura metálica desde uno de los extremos hasta su posición definitiva mediante gatos hidráulicos.

Una fórmula pensada precisamente para reducir la afección sobre la carretera que pasa por debajo. En septiembre, esta misma operación ya obligó a programar cortes y restricciones puntuales en la N-601 y sus enlaces con la VA-30.

Ahora el trabajo cambia de escenario. Las prelosas se colocarán sobre la estructura ya empujada y, en fases posteriores, llegará el hormigonado del tablero y la instalación del equipamiento necesario para que pueda comenzar el montaje de la vía.

1.130 metros sobre la N-601

El de Los Tramposos no es un puente más. Con sus 1.130 metros de longitud, es una de las grandes piezas de la Variante Este de Valladolid y permite salvar no solo la N-601, sino también los enlaces que conectan esta carretera con la VA-30. (Adif)

Forma parte del tramo sur de la variante, todavía en ejecución, mientras que la primera y más larga fase de esta nueva infraestructura ferroviaria ya está en servicio desde mayo de 2025. Ese tramo conecta la zona de Renault con el enlace norte de la línea Madrid-Hendaya y cuenta, entre sus principales estructuras, con el túnel de San Cristóbal, de unos 2,2 kilómetros.

La Variante Este tendrá unos 17,4 kilómetros y está llamada a cambiar de manera sustancial el mapa ferroviario de mercancías de Valladolid. Cuando esté completamente terminada, todos los trenes de mercancías de la línea Madrid-Hendaya podrán circular por este trazado exterior y dejar de atravesar el centro de la ciudad y la estación de Campo Grande.

El objetivo final es, por tanto, mucho mayor que el de una obra que estos días obliga a modificar durante unas horas los recorridos de los conductores. La actuación forma parte, junto con el nuevo complejo ferroviario vallisoletano, de una inversión global de unos 300 millones de euros.