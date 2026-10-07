Destrozado un coche al caer a otra planta de un aparcamiento tras impactar contra un muro en Valladolid: hay una herida

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este miércoles después de que el turismo que conducía impactara contra un muro en un aparcamiento.

Concretamente el situado en el número 3 de la calle Veinte de Febrero, en Valladolid, y acabara cayendo a una planta inferior.

El suceso se produjo en torno a las 12:22 horas, cuando se recibió el aviso del accidente.La mujer permanecía consciente tras el impacto y hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Policía Local de Valladolid, Policía Nacional, Bomberos de Valladolid y Sacyl.

La herida fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia para recibir asistencia sanitaria, según testigos presenciales.

El vehículo accidentado, un Mercedes, quedó en una planta inferior del aparcamiento como consecuencia del impacto.

Destrozado un coche al caer a otra planta de un aparcamiento tras impactar contra un muro en Valladolid JIF

Los bomberos trabajaron posteriormente para sacar el turismo del lugar en una calle que hay que recordar que se encuentra cortada por las obras en el teatro Lope de Vega.

Según estos testigos, también se produjeron daños leves en otros vehículos.

El accidente ha generado un importante revuelo en la zona, con numerosos curiosos que se acercaron para observar el operativo desplegado tras el aparatoso siniestro.