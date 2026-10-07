El Ayuntamiento de Tordesillas anuncia actuaciones en varias calles tras las últimas lluvias y para evitar inundaciones

Los episodios de lluvias intensas que se han registrado durante los últimos días en la provincia de Valladolid han vuelto a poner a prueba las redes de aguas pluviales de muchos municipios, entre ellos de Tordesillas.

Ante la situación, el Ayuntamiento trabaja, junto a los servicios técnicos municipales, en diferentes soluciones para mejorar el funcionamiento de la red y adaptarla a episodios meteorológicos, cada vez más intensos.

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, visitó este martes varios de los puntos que han registrado mayores afecciones, entre ellos la calle Sevilla, el Polígono Industrial de La Vega y la Avenida de León, con el objetivo de comprobar sobre el terreno la situación y conocer las necesidades de actuación.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que Tordesillas se encuentra actualmente inmersa en una importante renovación de su red de tuberías, con cerca de 10 kilómetros de actuaciones previstas en el casco urbano.

Una intervención de esta magnitud condiciona necesariamente la planificación del resto de trabajos de urbanización, pavimentación y asfaltado, ya que el objetivo municipal es evitar que una misma calle tenga que ser levantada en varias ocasiones para ejecutar distintas actuaciones.

Por este motivo, el Consistorio está priorizando la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento y coordinando posteriormente las actuaciones de urbanización y asfaltado, con el propósito de que las inversiones públicas sean más eficientes y tengan una mayor durabilidad.

Actuaciones concretas en los puntos afectados

En relación con las zonas afectadas por las últimas precipitaciones, el Ayuntamiento ya está trabajando en distintas actuaciones.

En la calle Sevilla, los servicios técnicos municipales están estudiando la posibilidad de ejecutar un aliviadero directo al río que permita reducir la presión sobre la red durante episodios extraordinarios de lluvia.

En este punto también se tienen en cuenta las actuaciones ejecutadas anteriormente en zonas situadas aguas arriba, concretamente en la carretera de Matilla, calle Dominicos y avenida de Santa Teresa.

Estos trabajos han permitido renovar importantes tramos de la infraestructura, pero también han modificado las condiciones hidráulicas y la cantidad de agua que llega a determinados puntos de la red durante episodios de precipitaciones de gran intensidad.

Por ello, los técnicos municipales están analizando cuál es la solución más adecuada para mejorar el funcionamiento de este tramo. Asimismo, el Ayuntamiento atenderá las demandas planteadas por los vecinos para la instalación de una barandilla y un banco en esta zona.

En la avenida de León, el Ayuntamiento licitará una actuación cercana a los 90.000 euros destinada a solucionar los problemas que las raíces de los árboles están provocando sobre la red de aguas pluviales. La intervención requiere atravesar la avenida de lado a lado para poder actuar sobre la infraestructura.

Una vez ejecutada esta actuación, el Consistorio solicitará a la Junta de Castilla y León el asfaltado de la vía. Además, está prevista la renovación de la iluminación de la avenida dentro del nuevo proyecto municipal para el cambio del alumbrado público de todo el municipio.

Por su parte, en el Polígono Industrial de La Vega se procederá a la sustitución de otro tramo del colector principal, dando continuidad a la actuación ejecutada el pasado año para mejorar progresivamente la capacidad y el funcionamiento de esta infraestructura.

Estas intervenciones se suman a la importante actuación realizada anteriormente en la calle Sevilla con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística, dentro de las inversiones destinadas a la mejora de las infraestructuras y del entorno urbano de Tordesillas.