Alejandro García Pellitero y Pedro Arroyo visitan el lugar del reventón del anillo mil en el Paseo del Cauce. Ayto Valladolid

Los vecinos del Paseo del Cauce afectados por una segunda avería recuperan el suministro y ya se repara la tubería principal

El reventón de la tubería del anillo mil ocurrido este pasado lunes, 5 de octubre, en el Paseo del Cauce de Valladolid provocó un hundimiento de la calzada que, a su vez, rompió una segunda tubería de menor tamaño pero que abastecía a unos cinco portales de la zona.

Mientras que la avería principal generó problemas de presión en toda la ciudad, esta segunda incidencia ha provocado ausencia de suministro en esta zona hasta que ya ha podido ser finalmente reparada provisionalmente a lo largo de la mañana de este martes.

Así lo han informado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, y el gerente de Aquavall, Pedro Arroyo, que han acudido hasta la zona donde ocurrieron los hechos, a la altura de la calle Olmo, para conocer de primera mano los trabajos de los operarios.

"Hemos colocado dos tapones en la tubería de abastecimiento para poder trabajar en la zona de afección del anillo mil", ha explicado Arroyo.

De esta manera, los vecinos afectados del Paseo del Cauce han recuperado a última hora de la mañana de este martes el suministro de agua y ahora se trabaja sobre la parte averiada que se aisló del anillo mil, una arteria que se encarga de conectar las plantas potabilizadoras con los depósitos principales de acopio de agua.

El reventón del anillo mil, cuyas causas aún se desconocen, aunque el edil ya adelantó ayer que podría deberse a una "fatiga de los materiales", afectó a la presión del suministro especialmente en la zona centro y norte de la ciudad.

Los operarios trabajaron en aislar el tramo afectado, logrando que a última hora de la tarde la presión volviera a la normalidad en toda la ciudad. Sin embargo, el hueco generado por la limpieza de sedimentos provocó el hundimiento de la calzada que terminó rompiendo esta segunda tubería.

"A partir de las 10 u 11 de la noche hubo una segunda avería, volvió a brotar agua en este mismo sitio y ahí vimos que el hormigón que va debajo del asfalto se rompió y partió una tubería de 150 milímetros, más pequeña, que estaba al lado de la principal", ha relatado García Pellitero.

Afortunadamente, la reparación de esta segunda tubería ha sido "rápida" y la normalidad se ha recuperado en los portales afectados por la falta de suministro. A partir de ahora, los trabajos se centrarán en analizar y reparar la rotura en el anillo mil "para poder corregir posibles o futuras afecciones".