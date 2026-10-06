Valladolid adelanta la Navidad por la parálisis cerebral: "El gran regalo sería que la familia nos apoye sin renunciar a su vida"

Este martes, 6 de octubre, los villancicos de Navidad y las 12 campanadas han podido oírse en la Plaza Mayor de Valladolid. Cierto es que es una fecha atípica, pero todo tiene un motivo detrás y ese ha sido la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

Aspace ha reivindicado hoy los apoyos necesarios para que las familias de personas con parálisis cerebral puedan seguir cuidando de sus hijos e hijas pero sin renunciar a sus proyectos de vida.

El movimiento se ha denominado las 12 campanadas de la corresponsabilidad y busca visibilizar la realidad de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.

En el acto han participado la vicepresidenta de Aspace Valladolid, Rocío Molpeceres, que padece la enfermedad, y el concejal de Personas Mayores y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, además de otros concejales de la Corporación Municipal, tanto del equipo de Gobierno como de la oposición.

"Sería un gran regalo que nuestras familias pudieran seguir acompañándonos en nuestro proyecto de vida sin renunciar al suyo", ha trasladado Molpeceres al ser preguntada por la elección de la Navidad como temática de la campaña.

La vicepresidenta de Aspace ha explicado que el 80% de las personas que tienen parálisis cerebral presentan grandes necesidades de apoyo y, por ello, es necesario incrementar el mismo "para que las familias y nosotros no tengamos que renunciar a nuestro proyecto de vida".

"Muchas de nuestras familias han tenido que renunciar al empleo y al descanso y se preguntan qué va a pasar cuando ellos no puedan seguir dándonos el apoyo que ahora nos dan", ha añadido.

Rocío ha reivindicado también el derecho de las personas con parálisis cerebral a tener también una vida independiente, "pero con esos apoyos y con facilidades".

En esta idea ha coincidido Nieto, quien ha querido poner en valor el trabajo de Aspace, "no solo por el trabajo diario y por el acompañamiento, sino también por la defensa de los derechos, la reivindicación constante y el trabajo por la inclusión en la ciudad de Valladolid".

"Recogemos el guante, sabemos que tenemos que mejorar mucho en la atención temprana, en la CUME para mayores de 26 años, en que las personas con parálisis cerebral tengan sus propios proyectos de vida y también que sus familiares no tengan que renunciar a ellos. Es fundamental que salgamos, que salgan a la calle y trabajemos de manera conjunta", ha reconocido.

El adelanto simbólico de la Navidad pretende, de esta manera, reflejar cómo las familias de personas con parálisis cerebral han de vivir permanentemente anticipándose a las necesidades de apoyo, organizando recursos, conciliando tiempos y planificando cada detalle para sostener los cuidados.

El objetivo de la campaña busca hacer una llamada a la corresponsabilidad, reivindicando que las administraciones públicas deben a su vez anticipar respuestas y asegurar los apoyos necesarios para que las familias no se hagan cargo de esta tarea solas.

Bajo el hashtag #CuidarSinRenunciar, la campaña será visible en autobuses urbanos y marquesinas y, además, el Ayuntamiento de Valladolid y la Cúpula del Milenio se iluminarán este martes con los colores corporativos de Aspace.

Las medidas concretas que reclaman corresponden a un sistema público de apoyos suficiente durante toda la vida, atención temprana mientras haya necesidades, prestaciones y acciones de conciliación adaptadas a las familias, más recursos residenciales y apoyos comunitarios especializados, servicios de respiro familiar suficientes, apoyo psicológico y una financiación adecuada para garantizar todo ello.