Mañana de accidentes en Valladolid con varios heridos en apenas cinco horas: vuelcos, atropellos y colisiones

El Servicio de Emergencias del 112 ha informado, este martes 6 de octubre, de varios accidentes en las carreteras de Valladolid y también en la provincia.

El primero de ellos se ha producido en la capital, a las 03:48 y, en concreto, en la calle Faisán en el cruce con el Paseo de Juan Carlos I.

El Cuerpo Nacional de Policía informaba de una colisión entre dos turismos y solicitaba asistencia para un varón de unos 40 años herido.

Se ha dado aviso del siniestro a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, el herido ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

A las 05:43 horas, como han informado las mismas fuentes, se ha producido el segundo de los accidentes. En concreto en el Paseo de Zorrilla, en el cruce con la calle Puente Colgante.

Todo tras la colisión entre un turismo y una bicicleta. Se ha solicitado asistencia para la ciclista, una mujer de unos 40 años, que se encontraba herida pero consciente.

Se ha dado aviso a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y se ha informado también al Cuerpo Nacional de Policía. La herida, también ha sido trasladada al Hospital Clínico Universitario.

El último de los accidentes de tráfico que han sido notificados se ha producido en Mojados, a las 08:43 horas en la carretera VP-1102, kilómetro 1.

Todo tras el vuelco de un camión en el que se ha informado de que ha resultado herido el conductor, de unos 50 años, consciente y que se encuentra fuera de la cabina del vehículo. En principio estaba herido leve.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.