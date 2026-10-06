Imagen de las balsas de agua en Valladolid tras la intensa lluvia. Fotografía: R.Valtero / ICAL.

De la intensa lluvia a las llamadas de aviso en Valladolid por inundaciones y balsas de agua en varias zonas

El Servicio de Emergencias 112 ha informado de que, a consecuencia de la lluvia que ha caído en Valladolid a eso de las 12:00 horas de esta mañana de martes, 6 de octubre, ha recibido varias llamadas por incidentes.

Llamadas que han tenido lugar desde las 12:30 horas, cuando el agua corría ya por las calles de la ciudad del Pisuerga.

El 112 ha informado de que se ha inundado un sótano en la calle Claudio Moyano, en la capital y que se han registrado balsas de agua en zonas como el Paseo de Zorrilla, 93, en Juan Carlos I, 65, o en la Rotonda de San Agustín.

También se han registrado balsas de agua en el túnel de Labradores, en el paseo de Zorrilla, frente a la iglesia de los Franciscanos y en la ronda VA-20, en el kilómetro 1.

Las mismas fuentes han informado también de un último aviso por otra balsa de agua, a la puerta del centro de salud de Rondilla, en la calle Cardenal Torquemada.