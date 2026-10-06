El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este martes en el Senado Cuenta de X de Jesús Julio Carnero

El alcalde de Valladolid traslada su apoyo a Juan Jesús Vivas en el Senado: "Cuánta integridad en su actitud"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se reunió este martes en el Senado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara a los presidentes de Ceuta y Melilla.

Carnero destacó la tenacidad de los vecinos de Ceuta y la integridad de la actitud de Vivas, y recogió el lema que el presidente ceutí ha repetido en las últimas semanas.

"Hoy he podido estar con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. ¡Nos habló de la tenacidad de sus vecinos y de su ciudad! ¡Cuánta integridad en su actitud! Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha publicado en su cuenta personal de la red social X.

El encuentro se produce más de dos meses después de la entrada masiva de finales de julio, que las autoridades de Ceuta cifran en torno a 90.000 personas en una ciudad de unos 83.000 habitantes.

Vivas ha reclamado el retorno de quienes permanecen, el control de la frontera y explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la gestión de la crisis, que mantiene alterada la vida cotidiana de la ciudad.