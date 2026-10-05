Villalón anuncia una nueva etapa fiscal tras reducir su deuda y aprueba una rebaja del 5% en el impuesto de vehículos

El Ayuntamiento de Villalón de Campos ha comenzado, este lunes 5 de octubre, con una bajada de impuestos después de “haber conseguido sanear las cuentas municipales” y “reducir la deuda del Consistorio hasta niveles mínimos”.

El pleno municipal celebrado hoy ha aprobado una reducción del 5% del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), y se convierte así en la primera medida de una nueva etapa en la política fiscal del Ayuntamiento.

José Ángel Alonso, alcalde de Villalón de Campos, ha destacado que “el municipio deja atrás una etapa marcada por el endeudamiento” y “entra ahora en una nueva fase en la que la buena situación económica del Ayuntamiento permitirá que el esfuerzo realizado durante estos años repercuta directamente en los vecinos”.

La reducción del impuesto de vehículos aprobada hoy “supone, por tanto, el primer paso de una política de bajada de impuestos que el Ayuntamiento pretende continuar en los próximos ejercicios, siempre que la evolución de las cuentas municipales lo permita y sin comprometer ni los servicios ni las inversiones”, afirman desde el Consistorio.

Más servicios, vivienda y actividad

La bajada de impuestos llega en un momento en el que Villalón “continúa ampliando servicios y desarrollando nuevos proyectos”.

Entre ellos se encuentra la guardería municipal gratuita, que ha tenido una excelente acogida entre las familias y se encuentra completa, convirtiéndose en una herramienta para favorecer la conciliación y ayudar a fijar población.

A ello se suma la apuesta por la vivienda, con nuevos proyectos que permitirán incrementar la oferta residencial en el municipio. El Ayuntamiento trabaja en nueva construcción de viviendas, además de continuar impulsando actuaciones que faciliten que jóvenes y familias puedan establecer su proyecto de vida en Villalón.

También se ha incrementado la programación de actividades culturales, deportivas y sociales, con el objetivo de que Villalón continúe ganando calidad de vida y actividad durante todo el año.

El Ayuntamiento destaca igualmente el aumento del movimiento en la compraventa de viviendas y la llegada de nuevos vecinos, una evolución que empieza a reflejarse también en los servicios educativos.

Crece el colegio y el instituto recupera la segunda línea de ESO

Uno de los datos más positivos es la evolución del colegio de Villalón, que ha pasado de estar por debajo de los 100 alumnos a situarse en torno a los 130, consolidando una tendencia de crecimiento especialmente importante para el futuro del municipio.

Además, el instituto ha conseguido recuperar la segunda línea de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), reforzando la oferta educativa de Villalón y su papel como cabecera de servicios de Tierra de Campos.

“Durante muchos años se nos decía que los pueblos estaban condenados a perder población, servicios y oportunidades. Nosotros queremos demostrar que con gestión, inversiones, vivienda y buenos servicios se puede recorrer el camino contrario”, afirma el alcalde.

“Queremos un Villalón con más viviendas, más familias, más niños, más actividad y mejores servicios. Y queremos hacerlo manteniendo unas cuentas saneadas y consiguiendo que, cuando sea posible, los vecinos paguen menos impuestos”, concluye Alonso.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba hoy una reducción del 5% del impuesto de vehículos como primera medida de una nueva política de bajada de impuestos