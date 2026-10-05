Tragedia en las carreteras de Valladolid: muere un motorista tras sufrir una caída

Un motorista, hombre de unos 60 años, ha fallecido tras sufrir una caída a la altura del número 2 de la Avenida de Soria, cerca del cuartel de San Isidro, como ha informado la Policía Municipal en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 20:43 horas de la tarde del domingo, cuando el centro de emergencias del 112 recibía la llamada del accidente donde el motorista resultaba herido al golpearse con un bordillo y se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 112 se informaba a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias (Sacyl) que movilizaba una UVI móvil.

La Policía Municipal ha afirmado que se le intentó practicar la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito.

En el lugar, el personal sanitario confirmaba el fallecimiento del motorista.

Las circunstancias en las que se produjo la caída, según han confirmado fuentes policiales, están siendo investigadas.