El presidente del PP de Valladolid da por ganadas las elecciones: “No hay mejor persona al frente que Feijóo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la mañana de este lunes, 5 de octubre, para anunciar oficialmente la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

Los ciudadanos españoles, también los de Castilla y León, votarán en las urnas el próximo domingo, 29 de septiembre de 2026.

El presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, ha valorado esta convocatoria tras la presentación de los actos del vigésimo aniversario del Valle de los Seis Sentidos que se ubica en Renedo de Esgueva.

“Por fin, y lo digo en mayúsculas, el señor Pedro Sánchez, nuestro presidente del Gobierno, ha convocado elecciones. Es algo que desde el PP venimos reclamando desde el año 2018. La situación que vive el país es insostenible”, ha afirmado Conrado Íscar.

El presidente del PP de Valladolid ha añadido que “estamos viendo cómo están las calles, no tenemos presupuestos, y ha habido una invasión en Ceuta”.

“Por fin hay fecha y creo que es la única noticia buena que he escuchado al señor Pedro Sánchez. Nosotros, desde el Partido Popular, hemos estado siempre al lado de la calle. Estamos preparados para estas elecciones. Lo importante no es que gane el PP sino que España tenga el Gobierno que merece”, ha añadido.

Íscar ha insistido en que España “vuelva a estar donde ha estado, que tenga solvencia y que haya democracia” en algo que “se ha roto”.

“Vamos a concurrir a las elecciones con todos los programas y personas que mejor pueden representar a este país y lo importante, no es que el PP gane las elecciones, que lo doy por hecho, sino que España se pronuncie y que los ciudadanos decidan quién quiere que esté al frente de este gran país que se llama España”, ha apuntado.

“Ninguna duda”

El presidente del PP de Valladolid ha insistido en que “no tiene ninguna duda” de que su partido “ganará las elecciones” y ha añadido que las personas en la calle “se lo transmiten”.

“Estamos viendo cómo está Madrid. La situación de Ceuta, los autónomos, los pensionistas. Una situación que es ingobernable. También es importante respetar la Constitución y la credibilidad que tenemos fuera de España”, ha asegurado Íscar.

El presidente del PP de Valladolid se ha alegrado de la decisión de Sánchez. “Es la mejor decisión que ha tomado en todo este tiempo”, ha explicado y ahora le toca a los votantes decidir.

“Me siento muy orgulloso de vivir en este país, pero me baso en lo que me transmiten las personas que me paran por la calle. Entre otras muchas que ha olvidado y ha demonizado es el campo. El mundo rural”, ha explicado Íscar refiriéndose a Sánchez.

Se ha referido a los “ataques que hemos sufrido con el azúcar” con “el campo, agricultura y ganadería” que es la percepción “de la mayoría”, ha defendido.

“Qué mejor manera que la gente en las urnas decida lo que quiere. Nosotros, desde el PP estamos preparados. Llevamos mucho tiempo trabajando en las leyes a cambiar y a poner. No hay mejor persona al frente, que pueda tener este país, que Alberto Núñez Feijóo”, ha finalizado.